Başbakan: 6.1 milyar liralık yerli ilaç üretebiliriz

Başbakan Yıldırım yüzde yüz yerli ilaç hedefiyle ilgili, "İlaçtaki yerlileştirme projesi ile yurt dışına aktarılan 6,1 milyar lira Türkiye'nin kasasında kalacak" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, yüzde yüz yerli ilaç hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6,1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek. İlaçtaki yerlileştirme projesi ile yurt dışına aktarılan 6,1 milyar lira Türkiye'nin kasasında kalacak" diyen Başbakan konuşmasının devamında şunları söyledi: "İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2,2 milyar lira olan 375 ürün 2017 yılında yerlileştirildi. Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken ilaç sayısı ise böylece 577 adede yükselmiş oldu. Aşıda yerlileştirme çalışmasıyla kamu maliyesine yaklaşık 900 milyon lira katkı sağlanacak." AA

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