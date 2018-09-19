Başımız neden ağrır?

Yüz ve ağız bölgesinde bulunan bütün oluşumların hayatî önem taşıdığını belirten Çene Eklemi Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Tınastepe, çene bölgesinde konuşma, çiğneme, yutkunma ve solunum gibi çok önemli fonksiyonların yapıldığının altını çizerek bu sistemde çene eklemi kaslarının, çiğneme kaslarının, dişlerin, tükürük bezlerinin, yanakların ve dilin bulunduğunu ve bu sistemin en önemli parçasının da çene eklemi olduğunu söyledi.

Çene eklemi rahatsızlığının en önemli belirtilerinden birinin ağrı olduğunu söyleyen Dr. Tınastepe, “Bu ağrı çene eklemi bölgesinde, baş bölgesinde, kulakta ya da boğazda olabilir. Kişiler ağrı nedeniyle ağızlarını tam açamama şikâyeti yaşayabilirler. Çene eklemi kulağın hemen önünde yer alan bir eklemdir bu nedenle çene kemiği ağrısı ile kulak ağrıları sık sık karıştırılmaktadır. Kişiler baş ağrısı ile çene eklemi rahatsızlığı arasında ilişki kuramasa da bu bölgede çevre kasların bulunması nedeniyle sık sık baş ağrısı şikayeti görülmektedir. Bir diğer belirtisi ise çene ekleminde gıcırdama ya da sürtünme şeklinde seslerin gelmesidir” dedi.

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