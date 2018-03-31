Bayat ekmekler ziyan olmasın

Ekmeklerin israf olmaması için Adana Seyhan Belediyesi, bayat ekmeklerden yapılan tariflerin bulunduğu katalog hazırladı.

Araştırmalara göre Türkiye’de her gün milyonlarca adet ek- mek israf ediliyor. Bu- nun için Seyhan Belediyesi harekete geçti ve bayat ekmeklerin çöpe gitmemesi için yemek ve tatlı tariflerinin bulunduğu katalog hazırladı. İşte o kataloğun içinde bulunan ve sizin israf etmenizi önleyecek bir kaç tarif;

Kaşarlı bayat ekmek

Malzemeler:

l1 adet bayat ekmek (dilimlenmiş),

l200 gr kaşar peyniri,

l1 su bardağı süt,

l2 adet yumurta

l1 çay bardağı su,

l2 yemek kaşığı zeytinyağı,

l1 çay kaşığı kekik,

l2 orta boy domates (küp doğranmış),

l2 adet sivri yeşil biber (halka şeklinde doğranmış),

l1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber.

Yapılışı:

Süt, yumurta, yağ, su ve baharatlar karıştırılıp iyice çırpılır. Ekmek dilimleri bu karışıma batırılıp yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. Üzerine domates ve biberler konulur. Isıtılmış fırına 180 derecede 10 dakika kızartılır. Fırından çıkartılıp üzerlerine rendelenmiş kaşar serpiştirilip tekrar fırına sürülür, hafif pembelesene kadar pişirilir. Sıcak olarak servis edilir.

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Bayat ekmekli piliç kroket

Malzemeler:

l1 adet tavuk göğsü,

l3 dilim bayat ekmek (ufalanmış),

l1 adet kuru soğan (rendelenmiş),

l2 adet yumurta,

l5-6 dal maydanoz (ince kıyılmış),

l1 çay bardağı kurutulmuş ekmek unu,

l1 su bardağı yağ,

l5 adet patates (haşlanmış),

lTuz, karabiber.

Yapılışı:

Tavuk göğsü haşlanıp didiklenir, içine soğan, kurutulmuş ekmek unu, maydanoz karıştırılır. Yumurta ve çatalla ezilmiş patatesler harcın içine eklenir, en son tuz ve karabiber ilâve edilerek yoğrulur. İstenilen büyüklükte parçalar alınarak parmak uzunluğunda köfteler hazırlanır. Köfteler önce çırpılmış yumurtaya sonra kurulmuş öğütülmüş bayat ekmeğe bulanıp kızartılır.

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Bayat ekmekli helva

Malzemeler:

l1 su bardağı kurutulup, öğütülmüş bayat ekmek,

l1 çay bardağı susam,

l1 kahve fincanı ceviz içi,

l50 gr tereyağı,

l1 su bardağı pekmez,

Yapılışı:

Bayat ekmek ve susam tereyağında kavrulur ve içerisine ceviz eklenir. Ocak kapatılır helva kıvamına gelinceye kadar yavaş yavaş pekmez ilâve edilip, karıştırılır. Sonra istenilen şekil verilerek servis edilir.

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Bayat ekmek pizzası

Malzemeler:

l1 adet bayat ekmek (küp doğranmış),

l4 adet yumurta,

l2 su bardağı süt

l1 paket kabartma tozu,

lYarım çay bardağı sıvı yağ,

lZeytin,

lSucuk, salam, sosis.

Yapılışı:

Önce yumurtalar daha sonra süt, sıvıyağ, kabartma tozu karıştırılıp çırpılır. Ekmekler yağlanmış fırın tepsisine serilir. Hazırlanan sütlü karışım üzerine dökülür. Fırına verilmeden önce, üzerine isteğe göre dilimlenmiş sucuk, salam ve sosis daha sonra da domates, biber ve yeşil zeytin dilimleri yerleştirilir. Isıtılmış fırında 170 derece de 15 dakika pişirilir. Fırından çıkarılır üzerine kaşar peyniri rendelenir, 2 dakika daha fırında bekletilerek kaşar peynirlerinin erimesi sağlanır.

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Bayat ekmekli tirit

Malzemeler:

l1,5 bayat ekmek (dilimlenmiş),

l2 adet orta boy soğan (ince kıyılmış),

l2 bardak haşlanmış kemik suyu,

l5-6 dal maydanoz (ince kıyılmış),

l1 tatlı kaşığı sumak.

Yapılışı:

Bayat ekmek dilimleri servis tabağına yerleştirilir. Kıyılmış soğan tuz ile öldürülüp ekmek dilimleri üzerine döşenir ve üzerine haşlanmış kemik suyu dökülür. Maydanoz ve sumak ile lezzetlendirilir. Afiyet olsun.

Haber: Hülya Çelik - İstanbul