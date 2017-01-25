‘Bayılma’ o hastalığın habercisi olabilir

Beynin kan akımının ya da oksijenlenmesinin geçici olarak azalması sonucu gelişen ve geçici şuur ile duruş kaybı olarak tanımlanan ‘bayılma’ bir hastalık değil, altta yatan bir sebebin görünen yüzü.

Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu bayılmanın ciddî kalp hastalıklarından da kaynaklanabileceği uyarısında bulunarak, “Örneğin bazı kalp hastalıkları sadece tekrar eden bayılma ataklarıyla sinyal verebiliyor. Bu durumda mutlaka kalp kontrolü yaptırmak yaşamsal önem taşıyor” diyor.

Ritim problemleri

Kalbin normal atış ritmini ve düzenini kaybettiği durumlar aritmi, bir başka deyişle “ritim bozukluğu” olarak adlandırılıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu ritim problemlerinin bayılmanın sık görülen sebepleri arasında yer aldığını belirterek, “Özellikle normalden çok yavaş ya da tam tersi olarak çok hızlı çalışan bir kalp normal kan basıncını koruyamıyor ve bu nedenle beyin akımı da bozulabiliyor. Bunun sonucunda da bayılma gerçekleşiyor” dedi. Ritim bozukluğu kalpte başka hiçbir problem olmadan sadece fazla çay, kahve tüketimi, uyku bozukluğu, stres ile anemi gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor. Altta yatan etkenler ortadan kaldırıldığında kalpteki ritim de düzene giriyor.

Kalp kapak hastalıkları

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu’nun verdiği bilgilere göre, kalp kapak hastalıkları da bayılma ile kendini belli edebiliyor. Doğumla ilgili sebepler, çocuklukta geçirilen ateşli romatizmal hastalık ve bağ dokusu hastalığı sonucu kalp kapak hastalıkları gelişebiliyor. Bunların yanı sıra yaşa bağlı olarak da kapaklarda dejenerasyon olabiliyor. Özellikle aort kapak darlığında kan akımının engellenmesi dolayısıyla beyin kanlanması azalabiliyor ve bunun sonucunda bayılma gelişebiliyor. Bu durum genellikle kapak hastalığının ileri derecede olduğuna işaret ediyor. Kalp kapak ameliyatı ile hasta sağlığına kavuşabiliyor.

Kalp kası hastalıkları

Hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kasının normale göre aşırı derecede kalınlaşması ile karakterize olan kalp kası hastalığı), dilate kardiyomiyopati (sebebi tam olarak bilinmeyen, ancak kalp kaslarının zamanla zayıflamasına ve kalp boşluklarının genişlemesine yol açan bir durum) ve aritmojenik sağ ventrikül displazisi olarak bilinen (daha çok kalbin sağ karıncığının etkilendiği ve genellikle ölümcül aritmilere sebep olabilen hastalık) hastalıklar bu grup içinde çoğunluğu oluşturuyor. Kalp kası hastalıkları da bayılmalara yol açabiliyor. İlâç tedavisi ya da özellikli kalp pilleri ile bayılma önlenebiliyor.

Ülker Yılmaz Caba

