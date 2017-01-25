"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

‘Bayılma’ o hastalığın habercisi olabilir

25 Ocak 2017, Çarşamba
Beynin kan akımının ya da oksijenlenmesinin geçici olarak azalması sonucu gelişen ve geçici şuur ile duruş kaybı olarak tanımlanan ‘bayılma’ bir hastalık değil, altta yatan bir sebebin görünen yüzü.

Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu bayılmanın ciddî kalp hastalıklarından da kaynaklanabileceği uyarısında bulunarak, “Örneğin bazı kalp hastalıkları sadece tekrar eden bayılma ataklarıyla sinyal verebiliyor. Bu durumda mutlaka kalp kontrolü yaptırmak yaşamsal önem taşıyor” diyor. 

Ritim problemleri

Kalbin normal atış ritmini ve düzenini kaybettiği durumlar aritmi, bir başka deyişle “ritim bozukluğu” olarak adlandırılıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu ritim problemlerinin bayılmanın sık görülen sebepleri arasında yer aldığını belirterek, “Özellikle normalden çok yavaş ya da tam tersi olarak çok hızlı çalışan bir kalp normal kan basıncını koruyamıyor ve bu nedenle beyin akımı da bozulabiliyor. Bunun sonucunda da bayılma gerçekleşiyor” dedi. Ritim bozukluğu kalpte başka hiçbir problem olmadan sadece fazla çay, kahve tüketimi, uyku bozukluğu, stres ile anemi gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor. Altta yatan etkenler ortadan kaldırıldığında kalpteki ritim de düzene giriyor. 

Kalp kapak hastalıkları 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu’nun verdiği bilgilere göre, kalp kapak hastalıkları da bayılma ile kendini belli edebiliyor. Doğumla ilgili sebepler, çocuklukta geçirilen ateşli romatizmal hastalık ve bağ dokusu hastalığı sonucu kalp kapak hastalıkları gelişebiliyor. Bunların yanı sıra yaşa bağlı olarak da kapaklarda dejenerasyon olabiliyor. Özellikle aort kapak darlığında kan akımının engellenmesi dolayısıyla beyin kanlanması azalabiliyor ve bunun sonucunda bayılma gelişebiliyor. Bu durum genellikle kapak hastalığının ileri derecede olduğuna işaret ediyor. Kalp kapak ameliyatı ile hasta sağlığına kavuşabiliyor.

Kalp kası hastalıkları

Hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kasının normale göre aşırı derecede kalınlaşması ile karakterize olan kalp kası hastalığı), dilate kardiyomiyopati (sebebi tam olarak bilinmeyen, ancak kalp kaslarının zamanla zayıflamasına ve kalp boşluklarının genişlemesine yol açan bir durum) ve aritmojenik sağ ventrikül displazisi olarak bilinen (daha çok kalbin sağ karıncığının etkilendiği ve genellikle ölümcül aritmilere sebep olabilen hastalık) hastalıklar bu grup içinde çoğunluğu oluşturuyor. Kalp kası hastalıkları da bayılmalara yol açabiliyor. İlâç tedavisi ya da özellikli kalp pilleri ile bayılma önlenebiliyor.  

Ülker Yılmaz Caba 

Okunma Sayısı: 54
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneydoğu esnafının feryadı

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?

    Demokrasiden uzaklaştık, AB ilişkileri krize girdi

    Orta Asya kökenliler endişeli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    PKK'lı 3 canlı bomba yakalandı

    Kartla 587 milyar liralık alışveriş yaptık

    44 yıllık dev şirket satıldı

    43 Hava Harp Okulu öğrencisine tahliye

    Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma kapatıldı

    Arınç, Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı

    İran'dan doğalgaz fiyatına indirim

    Süleymaniye Camiinin imareti çöp deposu olmuş!

    750 bin sivilin güvenliği tehlikede!

    Meteoroloji'den dikkatli ve tedbirli olun uyarısı!

    Merkez Bankası'ndan faiz kararı

    "Referandumdan 'Evet' çıkarsa terörün sesi kesilir" açıklamasına tepki gösterdi

    Şehit Ömer Halisdemir'le son konuşmasını anlattı...

    Cazibe Merkezleri desteklerini açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya devlet yönetmeye hiç talip olmadı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dr. Saydam ile Şair Ecevit’in Başbakanlığı
    Genel

    OHAL Komisyonu AİHM’e engel mi?
    Cevher İLHAN

    “Tehditlerle, korkularla, hilelerle...”
    Sebahattin YAŞAR

    Bir Fatma Teyze imtihanı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlardan iki ibretli fotoğraf!
    Mehmet KARA

    “Kim öle kim kala” ise…
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerden kurtuluş için duâ zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    İlhamlar yağmur gibi yağar
    Faruk ÇAKIR

    Esnafın can derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.