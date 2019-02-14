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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

‘Beğeni’ toplamak ekran bağımlılığını arttırıyor

14 Şubat 2019, Perşembe 00:17
İngiltere’de kamu sağlığı birimi uzmanları çocukların elektronik cihazlarla ilişkileri ile ilgili tavsiyelerde bulundukları raporda, fazla sayıda “beğeni” toplamaya götüren fotoğraf paylaşımlarının da ekraN bağımlılığını arttırdığı söylendi.

İngiltere’de kamu sağlığı uzmanları, çocukların elektronik cihazlarla ilişkisinin daha güvenli olması için bazı tavsiyelerde bulundu. Bunların başında, elektronik cihazları yemekte ve uyku vaktinde kullanmamak geliyor. İngiltere’de kamu sağlığı uzmanlarının, “Ekrana bağlı aktiviteler ve çocukların ve gençlerin ruhsal ve psikososyal sağlığı” konusundaki yorumlarını ihtiva eden rapor bugün yayımlandı. Raporda, teknoloji şirketlerinin çocukların güvenliği için daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Şiddete meylettiren görüntülerden kaçınmak gerek

Ailelere yönelik diğer tavsiyeler ise şöyle; Aileler internette güvende olma ve sanal tehditlere maruz kalmama konusunda çocuklarıyla konuşmalı ve bu konuda endişeleri varsa ne yapabileceklerini anlatmalı. Caddede karşıya geçerken veya tam dikkat isteyen diğer aktiviteler sırasında telefon kullanılmamalı. Çocuklar 2 saat ekran süresi sonrası telefon veya tablet kullanımına ara vermeli, kalkıp hareket etmeli. Ebeveynler cihaz kullanımlarını gözetip çocuklara yeterince ilgi göstermeli ve zaman ayırmalı. Raporda, elektronik cihaz kullanımı ile ruh sağlığı sorunları arasında net ve doğrudan bir bağlantı bulunamadığı belirtildi. Gençlerin internette anoreksia gibi yeme bozukluklarını yücelten, intihar ve kendine zarar verme türü eylemleri ihtiva eden görüntülere maruz kalmasının ise oldukça zararlı olabileceği vurgulandı. Sosyal medya şirketlerine de pozitif muhtevaları öne çıkaran algoritmalar geliştirmeleri önerildi.

Fazla ekran aktivitesi ruhÎ sorun

İngiltere’de bir süre önce Molly Russell adlı bir genç kızın intihar etmesi üzerine, gençlerin Instagram’da intihar ve kendine zarar verme muhtevalı bazı zararlı materyallere maruz kalması tartışma konusu olmuştu. Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Profesör Sally Davies, olayı “trajik” bulduğunu ve bazı çocukların uygunsuz muhtevalara maruz kaldığını söyledi. Ancak Davies, ekran aktivitesi ile ruh sağlığı sorunları arasında ispatlanmış net bir bağlantı görülmediğini, bu konudaki araştırmalar sonuçlanıncaya dek tedbirli olmak gerektiğini ifade etti. Davies’e göre İngiltere’de teknoloji şirketlerinin aktivitelerini düzenleyen yeni kurallara ihtiyaç var. Özellikle de ekran bağımlılığına götüren fazla sayıda, “beğeni” toplamaya yönelten veya fotoğraf paylaşımı gibi faaliyetleri ödüllendiren uygulamalara dikkat edilmesi gerek.

Etiketler: sosyal medya, çocuk eğitimi
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