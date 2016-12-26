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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Bel fıtığı böbrek yetmezliği gibi günümüz hastalıkları

26 Aralık 2016, Pazartesi
Bugün 3 adet genel olarak yapılan hastalıktan bahsetmek istiyorum.

Bunlardan birisi Bel fıtığı olacak bel fıtığı günümüzde en büyük sorunlardan birisidir. Bu sorun teknolojinin gelişmesinden sonra biraz kendini belli etmiş ve gündemdeki yerini almıştır. Bel fıtığının teknoloji ile olan ilgisi bilgisayarın kullanımının artmasıyla ortaya çıkmış bir durum değildir. Eskiden ağır eşyalar kaldırma ile oluşan bu hastalık, teknolojinin artması ve oturma süremizin artmasıyla yanlış oturuş pozisyonlarının artmasına da sebep olmuştur. Yanlış oturuş pozisyonları bel fıtığını doğrudan etkileyen bir faktördür. Uzun saatler boyunca bir yerde oturmak zaten başlı başına belimizn üstüne yük binmesi demektir. Bu uzun süre içinde dik oturmayınca belimize binen yük daha da artmakta ve sonunda bel de bazı bozuklukların olmasına sebep olmuştur.

Dik oturmamanın veya dik yürümemenin bele olduğu kadar boyna da olumsuz etkileri mevcut. Günümüzde yolda yürürken elimizdeki telefonlara bakmak için başımızı öne eğerek yürümek de yine aynı şekilde omurgamıza extra yük binmesine neden olmakta. Bu da tahmin edeceğiniz üzere boyun fıtıklarına neden olmakta.

Yanlış oturuş dik yürümeyiş ve boynumuzu eğmemizden dolayı ortaya çıkan bu omurga bozukluklarının tedavisi noktasında eskiye göre hatrı sayılır ilerlemeler olmuştur. Daha öncesinde boyun fıtığı ve bel fıtığı gibi ameliyatlar oldukça riskliyken günümüzde bu ameliyatlar daha az riskle sürdürülmektedir.

Bel fıtığı gibi önemli olan bir diğer hastalık da böbrek yetmezliğidir. Böbrekler vücuttaki sıvı ve kan basıncını düzenlemekle sorumlu organlarımızdır. Bunun yanında başka görevleri de vardır. Bunlardan birisi organik atıkları çıkarmakta görev almasıdır. Böbrek yetmezliği de son zamanlarda artış gösteren bir hastalıktır. Böbrek yetmezliği hastalığı ile ilgili bildiklerimiz genellikle bu hastaların ilerlemiş safhalarında olanların diyaliz makinelerine bağlı olarak yaşadıklarıdır.

Böbrek yetmezliği belirtilerine de değinmekte fayda var. Bu belirtilerden bir tanesi yaşlanmadır. Diğeri ise kalıtımdır. Tabi ki bunların yanında sigara ve obezite gibi nedenler de var.

Bir diğer değinmek istediğim günümüzün en sık görülen hastalıklarından olan akciğer kanseridir. Peki bu hastalığa yakalandığımızı nasıl anlarız? Akciğer kanserinin belirtileri oldukça farklılık gösteriyor olabilir. Bu farklılıklar kanserin nerede ne zaman ne kadar yayıldığıyla ilgili olabilir. Bu nedenle solunum yollarınızda herhangi bir bozukluk hissederseniz hemen doktorunuza başvurun.  

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