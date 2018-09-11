Beyin kanseri tedavisinde 'ümit verici' gelişme

Bilim insanları, beyin kanserinin bir türünde, kanser hücrelerinin sonsuz bölünmesinde anahtar role sahip olduğunu belirledikleri bir protein unsurunu etkisiz kılmayı başardı.

LiveScience'ın haberine göre, California Üniversitesinden bilim insanları, bir hastadan çıkarılan, en agresif beyin kanseri türü olarak tariflenen glioblastoma hücrelerini, laboratuvar ortamında inceledi. Araştırmada, GABP proteininin "GABPbeta1L" adındaki küçük bir bölümünün, kanser hücrelerinin süresiz bölünmesinin etkinleşmesinde kilit rol oynadığı tespit edildi. Sonsuz bölünmeyi durdurdu Gen düzenleme aracı CRISPR kullanarak GABP proteininden beta1L unsurunu çıkaran bilim insanları, yöntemin işe yaradığını ve beta1L yoksunluğunun, kanser hücrelerinin sonsuz bölünme eylemini durdurduğunu belirledi. "Yeni ilaç geliştirilmesinde umut verici" Araştırma ekibinin lideri nöro-cerrahi ve nöro-onkoloji Profesörü Joseph Costello, bulguyu, glioblastoma ve TERT geni mutasyonlarına sahip diğer birçok kanser türünde beta1L'yi hedef alan yeni bir ilacın geliştirilmesi açısından ümit verici olarak nitelendirdi. AA

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