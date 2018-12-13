Bez torba ve fileye dönüş

Türkiye’nin önde gelen esnaf kuruluşlarından Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER), üyeleri başta olmak üzere bütün esnaflara, naylon poşet yerinde bez torba ve file kullanma çağrısı yaptı.

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin ücretli hale getirilmesini desteklediklerini, bu kararla Türkiye’nin uzun yıllar tabiatı kirleten çöplerden kurtulacağını kaydetti. Asırlarca tabiatta kaybolmayan ve oluşturduğu kirlilikle gelecek nesilleri olumsuz etkileyen naylon poşetlerin yerine kullanılacak bez torba veya filenin tarih boyunca yaygın bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Çelikus, halkımızın şimdiden bez torba ve file edinmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul – Yeni Asya

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