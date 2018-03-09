Bir 'hamile çocuk' skandalı da Edirne'de

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2017 yılında Edirne'de 186 hamile çocuk tespit edildi. 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildi.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017'nin ilk 5 ayında 39'u Suriyeli, 38'i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından kentteki durum araştırıldı. Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre, Komisyon Başkanı Mehmet Uzun tarafından açıklanan raporda 2017'de Edirne'de bulunan sağlık kuruluşları tarafından 186 hamile çocuğun tespit edildiğini belirterek, bu çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirildiği ifade edildi. Çocuklarla ilgili sosyal çalışmacıların inceleme raporlarının çocuk mahkemesine intikal ettirildiğini belirten Uzun, 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildiğini söyledi. 'RAPOR SONUÇLARI EDİRNE İÇİN VAHİM' Ortaya çıkan tabloda Romanların 'erken evliliği' doğal karşılamasının da etkili olduğu belirtilirken Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, rapor sonuçlarının Edirne için vahim olduğunu söyledi.

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