Birçok hastalıktan korunma vesilesi: Çilek...

Lezzetiyle birlikte faydasının da olduğu çilek birçok hastalıktan korumaya vesile oluyor...

Yaz meyvesi: Çilek

Çilek sadece lezzeti ile değil sağlığa faydaları ile de ön plana çıkıyor. Çileğin faydaları arasında ilk sırada C vitamini bakımından zengin olması geliyor. 8 adet çilek yiyerek günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse 1.5 katını alabilirsiniz. C vitamininin kalp ve damar hastalıklarını önlemeden, enfeksiyon ve virüslerle savaşmaya kadar pek çok işe yaradığı düşünüldüğünde çilek hastalıklarla savaşmak için iyi bir silâh olabilir.

Gazete Duvar’dan alınan habere göre, latince adı “Fragaria Ananassa” olan çileğin 10’dan fazla çeşidi bulunmaktadır, ancak tatları ve büyüklükleri değişse de bütün çilek türleri aynı kalp şekline sahiptir.

Kolesterol: İspanya’daki Salamanca Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre düzenli olarak çilek yemek LDL (kötü) kolesterol seviyesinin düşmesini sağlıyor. Araştırmaya katılan 23 gönüllü 1 ay boyunca her gün yarım kilo çilek yemiş. Yapılan testlerde araştırmaya katılanların LDL kolesterol seviyelerinde yaklaşık % 9 kadar azalma görülmüş. HDL (iyi) kolesterol seviyeleri ise aynı kalmış. Uzmanlar çileğin kolesterolü neden düşürdüğü konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar, fakat ilk sonuçlara göre çileğin bu özelliği meyveye kırmızı rengini veren “antosiyanin” adındaki pigmentten ileri geliyor.

Antioksidanlar: Hastalıklara karşı vücudun direncini arttıran, kansere karşı koruma sağlayan, Alzheimer riskini azaltan, kalp ve damar sağlığını koruyan, özellikle yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarını önleyen antioksidanlar çilekte bol miktarda bulunur. 2006 yılında The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir makaleye göre çilek antioksidan bakımından en zengin 50 yiyecek arasında yer alıyor.

Kanserden Korunma: Çileğin antioksidan etkisi çeşitli kanser türlerinin yolunu açan serbest radikallerin artmasını (oksidatif stres) önlüyor. Bu başlı başına kanser riskini azaltan bir durumdur. Ancak çilek, kanserin gelişimini yavaşlatan “ellagic asit” adlı bir diğer bitkilere özgü kimyasal madde (fitokimyasal) daha içeriyor.

Kalp ve Damar Sağlığı: Çileğin etkili antioksidan muhtevası kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlayan oksidatif strese karşı koruma sağlıyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar yabanmersini, kızılcık ve çilekte bulunan polifenollerin LDL oksidasyonunu ve kardiyovasküler hastalıkların görülme riskini azalttığını ortaya koymakta. Bu meyvelerden her hafta 3 öğün yiyen kadınlarda kalp krizi riskinin % 32’ye kadar azaldığı yönünde araştırma sonuçları bulunuyor.

Diyabet: Diyabet hastalarının çoğu tatlı tadı dolayısıyla genellikle çilekten uzak durmayı tercih eder ancak, 1 kâse çilek sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. Üstelik kan şekerini korkulduğu gibi yükseltmez.

Kabızlık: Kronik veya akut kabızlık için en iyi çözüm yöntemlerinden biri gün içinde gıdalardan aldığınız besin lifi miktarını arttırmak. Bol miktarda besin lifi ihtiva eden çilek bunun için iyi bir seçim olabilir.

Cilt: Çileğin cilde faydaları yüksek oranda C vitamini ihtiva etmesinden kaynaklanıyor. Portakal ve greyfurttan daha fazla C vitamini ihtiva eden çilek bu sayede cilt kuruluğu, zamanından önce ortaya çıkan kırışıklıklar gibi sorunları önlüyor.

Kemik Sağlığı: Çilek, kemik yapısını koruyan enzimlerin üretiminde kullanılan manganez mineralini ihtiva eder. Manganez aynı zamanda gıdalar yoluyla alınan ve kemik sağlığının korunmasında son derece önemli kalsiyumun vücut tarafından emilmesi sırasında kullanılan bir mineraldir.