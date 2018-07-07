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7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bitter çikolata mutlu olmaya vesile oluyor

07 Temmuz 2018, Cumartesi 01:14
Dünya Çikolata Günü öncesinde bitter çikolatanın faydaları hakkınDa bilgi veren Uzman Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, “Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini arttırmaktadır” dedi.

Çikolata, insanı mutlu eden, sosyalleştiren, bağışıklığını güçlendiren ve yaşlanma etkilerini geciktiren, vazgeçilmez tutkulardan biridir. ‘7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’ öncesinde bitter çikolatanın faydaları hakkına bilgi veren Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uzman Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, “Bitter çikolata içinde yoğun olarak bulunan flavonoid güçlü bir antioksidandır, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı mücadele eder. Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini arttırmaktadır” dedi.

Kansere karşı mücadele eder

Çikolata denildiği zaman çikolatanın ham maddesi olan kakaodan bahsetmek gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Yeşim Temel Özcan, “Kakao yoğun miktarda flavonoid içermektedir. Ve flavonoid oranı en yüksek çikolata, kakao oranı yüzde 70 olan bitter çikolatadır. Bitter çikolata içinde yoğun olarak bulunan flavonoid güçlü bir antioksidandır, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı mücadele eder. Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini arttırmaktadır. Hediye olarak ilk akla gelen seçenek olması ile çikolata ayrıca çok sosyal bir besindir insanı mutlu eder ve sosyalleştirir. Kakao aynı zamanda zengin bir magnezyum, kalsiyum ve potasyum kaynağı olduğu için her zaman yüzde 70 kakao oranına sahip bitter çikolatalar tercih edilmelidir” dedi.

Haftada 40 gramı aşmayın

Bitter çikolatanın bile hep ölçülü miktarlarda yenmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dyt. Özcan, “Çikolatanın içindeki süt ve şeker oranı yükseldikçe kakao oranı düşmektedir. Bu da daha fazla çikolata yeme isteğine neden olmaktadır. Bu yüzden her zaman yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata tercih edilmelidir. Bir kişi haftada 40 gram bitter çikolata tüketilebilir. Haftalık 40 gram bitter çikolata tüketmek sağlık için en ideal olan ölçüdür. Bu da günde küçük bir kare bitter çikolataya denk gelmektedir. Ara öğün olarak sade Türk Kahvesi’nin yanında küçük bir kare bitter çikolata tüketilebilir” dedi.

Bitter çikolata ile dondurma yapılabilir 

Hem çocuklar hem de yetişkinler için bitter çikolata kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler hazırlanabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Özcan, “Granül halindeki bitter çikolata benmari usûlü eritilerek evde de çok güzel fondüler yapılabilir. Mevsim meyveleri küp küp doğranarak tüketilebilir. Yine eritilmiş bitter çikolata sütle seyreltilerek şekerli ve gazlı içeceklere alternatif olarak sunulabilir. Bitter çikolata ile evde orman meyveli dondurma yapılabilir. Hindistan cevizi kreması ve sütü, yaban mersini, böğürtlen, çilek, ahududu gibi meyveler ve bitter çikolata karıştırılarak dondurma kalıplarına konarak dondurulur. Malzemeler isteğe göre değiştirilebilir. Bu tariflerle evde bitter çikolatalı sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar hazırlanabilir” şeklinde konuştu.  İstanbul  -  dha

Etiketler: bitter, çikolata
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