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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Bugün açılıyor

03 Şubat 2017, Cuma 11:43
Mersin Şehir Hastanesi bugün açılıyor...

Hastane 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacak, Mersin Devlet Hastanesi de pazartesi gününe kadar hizmet verecek. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle bugün hizmete giriyor.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, yaptığı yazılı açıklamada, Çamsarı, hastanedeki sağlık hizmetinin kamu garantisinde olduğunu anımsatarak "Kamu ve özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Vatandaşlarımız daha önceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne şartta alıyorlarsa şehir hastanemizde de alacaklar. Bu kamunun bir sağlık hizmetidir. Bin 253 yatak kapasitesine sahip hastanemizde Mersinlilerin talep durumuna göre yeni alanlar ve uzman kadrolar oluşturabiliriz." ifadesini kullandı. 

AA

Etiketler: mersin, şehir hastanesi
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  • bolkar42

    03.02.2017 14:09:26

    Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkesten ALLAH(cc) razı olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

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