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Bulutlu havalarda da güneşten korunun

05 Temmuz 2018, Perşembe 23:45
Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, güneş ışınlarının zararına dikkat çekerek, güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Güneş hem fizikî hem ruhî sağlığımıza pek çok fayda sağlasa da, yaz aylarında uzun süre, özellikle de öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmak çok riskli. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, güneş ışınlarının zararına dikkat çekerek güneşin zararlı ışınlarından korunmak için almanız gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Bu saatlerde kapalı mekanlarda kalın

Ciltte hasar oluşumunu önlemek için zararlı güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 11.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa güneş koruyucu krem kullanmayı asla ihmal etmeyin. Yaz aylarında kullandığınız ürünün güneşten koruma faktörünün 50 (SPF) olmasına da dikkat edin.

Her 2 saatte bir kullanın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral güneş koruyucu ürünlerin etkisinin ortalama 2 saat sürdüğüne dikkat çekerek, “Dolayısıyla dışarıda kaldığınız süre boyunca ürünü her 2 saatte tekrarlamayı ihmal etmeyin. Zamanı dikkate almadan işlemi mutlaka tekrarlayın” diyor.

Cilt tipinize özel ürün kullanın

Güneş kremlerinde dikkat etmeniz gereken en önemli şey; UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu özelliğe sahip olması. Gövdeye ve vücudun diğer bölgelerine uygulanan süt formundaki koruyucular yüz için uygun olmayabiliyor, mevcut akne ve hassasiyet gibi problemleri alevlendirebiliyor. Bu nedenle yüz için kullanacağınız güneş koruyucu ürünleri, cildinizin özelliklerine göre seçmeniz daha uygun olacaktır. Cildiniz yağlı ise ciltte yağlanmaya sebep olmayan ve cildi matlaştıran su bazlı ürünleri tercih etmelisiniz. Eğer kuru cilt yapısına sahipseniz nemlendirici özelliği de olan güneş koruyucu ürünler kullanmanız daha yararlı olacaktır. 

Dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürün

“Güneş koruyucuları açık havaya çıktıktan sonra değil, henüz kapalı ortamdayken, dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürmeniz çok önemli.” şeklinde uyarıda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral sözlerine şöyle devam ediyor: “Koruyucu ürünü açıkta kalan ve güneşten etkilenecek olan göz kapakları, kolların iç kısımları, ense, dış kulak, dudak ve ayak üstleri gibi bölgeleri de kapsayacak şekilde, kıyafetinizi henüz giymemişken uygulamaya özen gösterin.”

Koruyucu kullanmaya devam edin

Güneşin zararlı ultraviyole ışınları araba camından veya evdeki perdelerden de sızma özelliğine sahipler. Hatta kapalı havalarda bile bulutlardan süzülerek cildimizde hasar oluşturabiliyorlar. Bu sebeple vücudunuzun açıkta kalan bölgelerinize bu tür durumlarda da koruyucu ürünü kullanmaya devam edin.

Gölgede durmak yeterli gelmez

Güneş ışınları çevreden yansıma özelliğine de sahip olduğu için havuz, deniz, kum ve yerden yansıyarak da etki gösteriyorlar. Dolayısıyla gölgede oturmak güneşten korunmak için yeterli olmayabiliyor. Açıkta kalan bölgelerinize gölgede bile güneşten koruyucu ürünü tekrarlamaya devam edin.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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