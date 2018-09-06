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7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Cerebral palsy’li çocuklar için yürüyüş

06 Eylül 2018, Perşembe 23:45
Cerebral Palsy’li çocuklara destek olmak ve onların varlığını toplumda duyurmak için çalışmalarına devam eden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy’li çocuklar için 9 Eylül’de “Cerebral Palsy Farkındalık Yürüyüşü” düzenliyor.

Dünyada 17 milyon kişide görülen Cerebral Palsy; duruşu ve hareketleri etkileyen, doğum öncesi, esnası ve sonrasında beynin hasar görmesi sonucunda oluşan fizikî engellilik durumudur. Hareketleri etkileyen, kalıcı bir sorun olan Cerebral Palsy bebeğin 3 yaşına gelene kadar ki gelişimi esnasında oluşabiliyor. Türkiye’de her 8 saatte bir Cerebral Palsy’li bebek dünyaya geliyor. 

Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durumların da eşlik edebildiği Cerebral Palsy’li şahıslarda yapılan araştırmalara göre 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsisi olduğu gözlemleniyor.  

9 Eylül Pazar günü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. h. c. Dilek Sabancı, İcra Kurulu Başkanı Dr. iur. Altan Edis, Genel Direktör Nigar Evgin, Steptember Gönüllüleri Aşkım Kapışmak, Simin Bıçakcıoğlu, Cerebral Pasly Elçisi Tuğba Erbilen, Cerebral Palsy’li çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Caddebostan’da gerçekleşecek. Yürüyüş, Caddebostan Beltur’da saat 10.30’da başlayıp saat 11.30’da sona erecek. Cerebral Palsy’li çocuklara umut olmak isteyen herkes yürüyüşe ücretsiz olarak katılabilir.

İstanbul – Musa Aydın

Etiketler: cerebral palsy
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