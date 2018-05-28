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Çevre için sen de pedalla

28 Mayıs 2018, Pazartesi 23:49
Dünyada ‘en temiz ve çevre dostu ulaşım’ olarak adlandırılan bisiklete ilgi giderek artıyor. Bisiklet kullanımındaki liderliği dünyada Amsterdam üstlenirken Türkiye’de ise gözler Konya’ya çevriliyor.

Çevre koruma örgütü Greenpeace’in çalışması Avrupa’nın en temiz ve güvenli ulaşım sistemlerine sahip başkentlerinin bisiklet dostu olarak bilinen Amsterdam, Oslo ve Kopenhag olduğunu ortaya koydu. Greenpeace için Almanya’da bulunan Wuppertal Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, Roma ise sınıfta kaldı.

13 Avrupa başkentinin hava kalitesi, toplu taşıma fiyatlarının uygunluğu ve araç paylaşım uygulamalarının yaygınlığı gibi kriterlere göre değerlendirildiği çalışmada, İtalya’nın başkentinde ulaşımın yüzde 65’inin özel motorlu araçlarla gerçekleştirilmesinin bu tabloya neden olduğu görüldü.

Araştırmacılar, düşük park ücretlerinin ve yetersiz toplu taşıma ağının şehir sakinlerini özel araçlarına yönelttiğini, bunun da hava kirliliğini artırmanın yanı sıra tıkanan trafiğe teslim olan güvensiz yollara neden olduğunu belirtti. Yol güvenliğinde de en kötü sonuçları alan Roma’da her 10 bin bisiklet yolculuğunda 110 kazanın, yaya olarak çıkılan her 10 bin yolculukta ise 133 kazanın yaşandığını ortaya belirtildi.

‘Saygı bekliyoruz’

Konyalı bisiklet severler ise otomobil sürücülerine sesleniyor şunları diyor:”Otomobil sürücülerinden tek isteğimiz; bisiklet yollarımızı gasp etmemeli. Bizleri trafiğin içerisine sokup zarar verdirmesinler. Bazen otomobil sürücüleri bisiklet yollarının olmadığı yerlerde trafiğin içerisine giren bisiklet sürücülerini sıkıştırıyor. Özellikle araç kullananların bisiklet sürücülerine saygı göstermesini ve dikkatli olmalarını bekliyoruz.”

Almanya’da bisiklet ehliyeti

Almanya’da çocuklar çok küçük yaşta bisikletle tanışıyor. Yeni yürümeye başlayan çocuklar “koşu tekerleği” olarak anılan pedalsız tahta bisikletlere binmeye başlıyor. 8-9 yaşlarına geldiklerinde, ilkokulları ziyaret eden görevli polis çocuklara trafikteki önemli kuralları anlatır ve çocuklar ehliyet için sınava girer.

İki teker adana

Adana’da Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından “Bisiklet Kenti Adana” için bir süredir ortak yürütülen “İki Teker Adana” başlıklı çalışmalar ‘Adana’da Bisiklet Çalıştayı’ ile devam etti. Çalıştay sonunda raporlarını sunan bisiklet dernekleri şehirde bisiklet turu düzenleyerek çevre dostu ulaşıma dikkat çekmeye çalıştı. Çalıştayda sunulan raporda şehrin mevcut durumu, bisiklet yolları ve bisiklet kullanım oranları da konuşuldu.

Türkiye’nin lideri Konya

Türkiye’de en fazla bisiklet kullanılan il olarak bilinen Konya’da, 600 binin üzerinde bisiklet bulunuyor. Bisikletin yaygın olarak kullanılması kentte yakıt ve zamandan tasarrufa ve sağlıklı yaşama katkı sağlıyor. Konya’da bugüne kadar 447 kilometre bisiklet yolu yapıldı. Şehirdeki motorlu kara taşıt sayısı ise 646 bin 940.

Etiketler: bisiklet
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