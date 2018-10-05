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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Çocuğunuz Okuldan Geri Kalmasın!

05 Ekim 2018, Cuma 23:24
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Saf, son dönemde okullarda yaygın olarak görülen; kendini ateş, kusma ve ishal gibi belirtiler ile gösteren viral enfeksiyonlar hakkında aileleri bilgilendirdi.

Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesi ve de okulların açılmasıyla birlikte enfeksiyonların toplumumuzda kolayca yayılabildiği bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu dönemde özellikle; bulantı, kusma şikâyetlerinin ön planda olduğu, bazen ishal ve ateşin de eşlik edebildiği, şiddeti ve süresi hastadan hastaya farklılık gösteren bazı virüs enfeksiyonlarını sıkça görmeye başladık. Burada önemli olan nokta; aileleri endişelendiren ve çocuklarımızın okuldan bir süre ayrı kalmasına sebep olabilen bu enfeksiyonların genelde, virüs kaynaklı olduğu ve dolayısıyla antibiyotik gerektirmemesidir. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Saf, son dönemde okullarda yaygın olarak görülen; kendini ateş, kusma ve ishal gibi belirtiler ile gösteren viralenfeksiyonlar hakkında aileleri bilgilendirdi.

Çocuklar ellerini sık sık yıkamalı

Virüsler genelde; temas, ağız ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Bulaşmanın önlenmesinde ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanması, hasta çocukların mümkünse birkaç gün okula gönderilmemesi, tuvaletlerin hijyeni, çocukların oyun alanlarının hijyeni, yiyeceklerin hijyenik şartlarda hazırlanması gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Doktor kontrolü çok önemli

Hastaneye veya doktora başvuru konusunda karar verirken hastanın şikâyetlerinin şiddeti, süresi ve evde yeterli sıvı alımının olup olmadığı önemlidir. Yani hafif ateş, birkaç kez kusma veya ishali olup ağızdan yeterli sıvı verilebilen ve ek şikâyeti olmayan hastalar evde takip edilebilir. Evde takip edilen hastalara su ve ayran gibi sıvıların sıkça verilmesi, fazla yağlı veya şekerli gıda ve içeceklerden olabildiğince uzak durulması yerinde olacaktır. Ancak; kusma veya ishalin sık, ateşin şiddetli ve dirençli olduğu, ağızdan sıvı alımının yetersiz olduğu, çocuğun halsiz düştüğü veya döküntü, şiddetli karın ağrısı gibi ek şikâyetlerin olduğu durumlarda teşhis ve tedavi açısından mutlaka bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Haber: İstanbul – Mehmet Saygıner

Haber Merkezi

Etiketler: okul, öğrenci temizlik
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