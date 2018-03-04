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4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Çocuklar için eğitim ve motivasyon seminerleri

04 Mart 2018, Pazar
Ankara’da 14 yıldır arkadaşların gayret ve çalışmasıyla GULUMSE ÇOCUK KULÜBÜ adı altında farklı yaş ve gruptaki çocuklara iman ve Kur’ân dersleri verilmektedir.

Yıllardır devam eden bu çocuk derslerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla bu kulüp te gönüllü ders veren abla ve abla adaylarımız için düzenlediğimiz inşallah bol feyizli ve istifadeli Eğitim-Motivasyon Semineri’mizin ilkini gerçekleştirmiş olmanın süruru içindeyiz elhamdülillah.

Üstad’ın 24. Lem’a da belirttiği gibi “Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum..” bizde çocuklarla 4 saat gibi maddiyatta kısa, maneviyatta inşallah bekaya müteveccih olacak bir vakitte terbiye-i İslâmiyeyi anneleri gibi nasıl verebiliriz?

İşârâtü’l-İcâz da bize adeta düstur koyar gibi telkinini de “Evet, yüksek bir insan, bir çocukla konuştuğu zaman çocukların şivesiyle konuşursa, çocuğun zihnini okşamış olur. Çocuğun fehmi, onun çat pat söylediği sözlerle ünsiyet peydâ eder; söylediklerini dinler ve anlar. Aksi halde, o insanla o çocuk arasında bir malûmât alış verişi olamaz.” göz önünde bulundurarak;

1. Çocuklarla nasıl daha iyi iletişim kurabiliriz?

2. Çocukların dünyasının kapılarını nasıl açabiliriz?

3. İlim öğretirken onlarla, onların diliyle nasıl konuşabiliriz?

4. Bir çocuğun kalbini iman nuruyla nasıl aydınlatabiliriz?

5. İslâm’ı, dâvâmızı sevdirerek, iç motivasyonlarını güdüleyerek kalıcı öğrenmelerini nasıl destekleyebiliriz?

6. Öğrenme yaşantılarında onlara nasıl rehber ve yol gösterici olabiliriz?

7. En önemlisi de onların küçücük safi gönüllerine, canlarına nasıl dokunabiliriz? gibi ve daha bir çok sorumuza biz de Şeyma Kösmene Özdemir eşliğinde ve Risale-i Nur’un eğitim, psikoloji modelleri, Üstad ve abilerin hatıraları, günümüz pedagog ve manevî eğitimcilerin görüşleri, teşhisleri ve tabiî olmazsa olmaz Kur’ân ve Efendimizin (asm) rehberliğinde cevaplar aradık.

Özdemir seminerini bitirdikten sonra Tuba Durak Güldalı devralarak bize Gülümse Çocuk Kulübü’nün kuruluş aşamasında planlanıp gerçekleştirilmiş istişareler ve fikir alış verişleri, ders müfredatları ve muhtevaları, her ders için tek tek uğraşılan abla el kitapçıkları, teknik, tasarım, planlama, faaliyetler, piknikler, geziler, şenlikler, şölenler ve Gülümse Çocuk Kulübü’nü nasıl daha iyi hale getirebiliriz? gibi konularda şevk ve gayret verici, bol istifadeli ve Cenâb-ı Hakk’ın inayetiyle amacına hizmet etmiş bir sekilde seminer programımızı ta- mamladık. 

Ellerinde kâğıt kalemlerle semineri dinleyen ve bu hizmeti sırtlamaya hazır bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak razı olsun, hizmetlerini kabul etsin..

İnşallah programlı ve devamlı bir şekilde seminerlerimizi düzenlemeyi Cenâb-ı Hak bizlere ve sizlere nasip etsin.

Bilgi almak ve sorularınız için irtibat numarası: 0(505) 067 0696

Zeynep Kurun

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