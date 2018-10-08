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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Çocuklar ile ilgili endişelendiren araştırma

08 Ekim 2018, Pazartesi 23:28
Kanada'da yapılan araştırmaya göre, oyun çağı olarak kabul edilen 8-12 yaş grubundaki çocukların üçte ikisi fiziksel aktivite, oyun oynamaya yönelik temel hareket becerileri, bilgi ve motivasyondan yoksun büyüyor.

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Ottawa Üniversitesine bağlı Doğu Ontario Çocuk Hastanesi (CHEO) Araştırma Enstitüsündeki bir grup araştırmacı tarafından yürütülen ve üç yıl boyunca Kanada genelinde 8-12 yaş arası 10 bin 34 çocuğun izlendiği çalışmanın sonuçları, Springer Nature ve BMC Public Health isimli bilimsel dergilerde yayımlandı.

Çalışmada izlenen çocukların sadece üçte birinin, temel bir fiziksel etkinlik düzeyi olarak düşünülen kriterleri karşıladığı, geri kalan üçte ikisinin, top atma veya basit aerobik testlerde bile beklentilerin altında performans sergilediği, oyun oynama becerilerinden yoksun olduğu ve yeterli fiziksel aktivitesinin bulunmadığı belirlendi.

CHEO Araştırma Enstitüsü Sağlıklı Aktif Yaşam ve Obezite Araştırmaları Direktörü Dr. Mark Tremblay, çalışmanın sunumunda yaptığı açıklamada, bu durumun çocukların sağlıkları üzerinde büyük etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Dr. Tremblay, "Bugün çocukların eskiden olduklarından daha az aktif olduklarını biliyoruz. Eskiden olduğundan daha az uyuyorlar. Eskiden olduğundan daha ağırlar. Eskiden olduğundan daha yerleşik değiller." ifadesini kullandı.

"Çocuklar zaten dışarı çıkmıyor"

Bu alanda "fiziksel okuryazarlık" şeklinde yeni bir ölçüt olduğuna işaret eden Tremblay, oyun çağındaki çocukların fiziksel aktivite ve yeterlilik seviyelerinde dramatik bir düşüş olduğunu vurguladı.

Çocukların kendilerini eğlendirme yollarının da değiştiğini ifade eden Tremblay, "Yemin ederim, çocukluğumun çoğunu dışarıda oyun oynamakla harcadım ama parkta oynayan çocukları en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. 57 yaşındayım ve çocukluğumda aldığım en kötü ceza, dışarı çıkmanıza izin verilmemesiydi. Bu ise bugün sadece komik ve bugünün dünyasında kesinlikle bir anlamı yok. Çocuklar zaten dışarı çıkmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ebeveynlerin, yakın bir gelecekte 'git dışarda oyna' dedikleri çocuklarının, "Dışarıda ne yapabilirim ki?" cevabıyla karşılaşacaklarını belirten Tremblay, "Muhtemelen ömrü boyunca ağaçlara hiç tırmanmayan çocuklar olacak. Benzer şekilde bisiklete binmeyi asla öğrenemeyen bir çocuk, kısıtlı sayıda eğlence fırsatı bulan çocuklar." ifadesini kullandı. 

Çalışmanın detayları, "https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5891-x" linkinde yayımlandı. 

AA

Etiketler: kanada, çocuk eğitimi, çocuk sağlığı, oyun
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