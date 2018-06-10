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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Çocuklar sosyal medyada nesne olmasın

10 Haziran 2018, Pazar 00:49
Doç. Dr. Tüba Karahisar, “Çocuk görüntüleri anlık tüketilen nesne olmaya başlamıştır. Ebeveynler, herkese açık yapılan sosyal medya hesaplarından takipçilerini arttırarak ve reklÂm alarak nemalanmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Tüba Karahisar, 0-6 yaş arası çocukların görüntülerinin anne-babalar tarafından sosyal medyada paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Karahisar, Düzce Üniversitesi tarafından 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi” çerçevesinde ebeveynlerin, sosyal medyada paylaşılan çocuk fotoğraflarını inceledi. Bildiri kitabında yer alan “Çocukların ebeveynler tarafından sosyal medyada nesneleştirilmesi ve mahremiyetin ifşası” başlıklı çalışmasında Karahisar, ailelerin çocuk fotoğraf ve videolarını sosyal medyada ne derece ve nasıl paylaştığını tesbit etmek amacıyla sosyal medya aracı olan sosyal paylaşım siteleri üzerindeki 0-6 yaş arası çocukların fotoğraf ve videolarının yer aldığı paylaşımları inceledi.

Çocuk istismarcılarının eline geçiyor

Araştırmasının ardından açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Karahisar, her gün binlerce kullanıcının sosyal medyada fotoğraf ve video paylaştığını ve artık fotoğrafa bakmanın ya da fotoğrafı paylaşmanın metin okumaktan daha cazip hale geldiğini ifade etti.

Sosyal medyada çocukların her anının paylaşıldığını kaydeden Karahisar, şöyle konuştu: “Eskiden albümlerde saklanan ve sadece eşe dosta gösterilen fotoğraflar artık kamuya sunulmaktadır. Çocukları zararlı muhtevalardan koruma yolları aranırken, ebeveynler bilerek ve isteyerek çocuklarının fotoğraflarını yayınlamada bir sakınca görmemektedir. Hatta bazı ebeveynler çocukları adına sosyal medya hesapları açmaktadır. Çocuk görüntüleri anlık tüketilen nesne olmaya başlamıştır. Ebeveynler, herkese açık yapılan sosyal medya hesaplarından takipçilerini arttırarak ve reklâm alarak nemalanmaktadır. Herkese açık yapılan bu paylaşımlar çocuk istismarcılarının eline geçmektedir.  Sosyal medya ile gözetim artmakta ve mahremiyet ifşa edilmektedir.”

En çok çocukları uyurken çekiyorlar

Karahisar, sözlerini şöyle tamamladı: “Fotoğraf çekilmeden önce ebeveynler bebeğin nasıl görünmesini istiyorlarsa ona göre kurgulamışlardır. Sosyal medyadaki çocuk fotoğrafları, çeşitli uygulamalar aracılığıyla renk, ışık, parlaklık, kontrast açısından değiştirilmekte olduğundan farklı bir görüntüyle karşımıza çıkmaktadır. Ebeveynler çocuklarının fotoğraflarını en fazla doğum günü fotoğraflarında ve çocukları uyurken çekerek paylaşmıştır. Sanal ortamda varlık kazanmak, beğenilmek, takipçi sayısını arttırmak isteyen her birey gibi ebeveynler de bu paylaşımlara çocuklarını katmıştır. Bu sayede çocukların mahrem hallerini sosyal medyada sergilemeye başlamıştır.”

AA

Etiketler: sosyal medya, çocuk sağlığı, fotoğraf, paylaşım
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