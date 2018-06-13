‘Çocuklar sosyal medyada nesneleştiriliyor’

Doç. Dr. Tüba Karahisar, Düzce Üniversitesi tarafından 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen “Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi” çerçevesinde ebeveynlerin, sosyal medyada paylaşılan çocuk fotoğraflarını inceledi.

Araştırmasının ardından açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Karahisar, “Eskiden albümlerde saklanan ve sadece eşe dosta gösterilen fotoğraflar artık kamuya sunulmaktadır. Çocukları zararlı içeriklerden koruma yolları aranırken, ebeveynler bilerek ve isteyerek çocuklarının fotoğraflarını yayınlamada bir sakınca görmemektedir. Hatta bazı ebeveynler çocukları adına sosyal medya hesapları açmaktadır. Çocuk görüntüleri anlık tüketilen nesne olmaya başlamıştır. Ebeveynler, herkese açık yapılan sosyal medya hesaplarından takipçilerini arttırarak ve reklâm alarak nemalanmaktadır. Herkese açık yapılan bu paylaşımlar çocuk istismarcılarının eline geçmektedir. Sosyal medyanın olumlu yanlarının yanı sıra, olumsuz yanları da vardır. Sosyal medya ile gözetim artmakta ve mahremiyet ifşa edilmektedir.” AA

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