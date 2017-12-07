Çocukları olumsuz etkiliyor

Liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarında sürekli değişim yaşanmasının hem çocukların hem de ailelerin psikolojisini olumsuz etkiliyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarında sürekli değişim yaşanmasının hem çocukların hem de ailelerin psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Orta öğrenim ve üniversite sınavlarında yaşanan değişiklikler hem öğrencileri hem de velileri endişelendirmeye başladı. MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, sınav sistemlerindeki sürekli değişimlerin olumsuz etkisine değindi. Doç. Dr. Kandemir, şöyle dedi:

“Psikolojik boyutuna baktığımız zaman çocuklar bundan çok olumsuz şekilde etkileniyorlar. ‘Neredeyse her sabah yeni bir sisteme uyanıyorlar’ diye tabir edebiliriz. Çok büyük bir belirsizlik var. Zaten çocuklar bunun kaygısını çok ciddi oranda yaşıyorlar.”

‘BİR AN ÖNCE SİSTEM BELİRLENMELİ’

Sistemin değişmeyecek şekilde yapılmasının öğrenciler için çok önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kandemir, şöyle konuştu:

“Yeni bir sistem getirildi’ deniliyor bir bakıyoruz ‘filanca dersten soru sorulmayacak’ deniliyor, birileri itiraz ediyor, 2 hafta sonra o sorular da sorulacak deniliyor. Sonra başka bir yerden itiraz geliyor bunlar da etkiliyor. Mümkün olan en hızlı şekilde sistem ne olacaksa, o sınavda ne sorulacaksa, nelerin üzerinde durulacaksa çocukların kafasındaki soru işaretlerini giderecek şekilde bir netliğe kavuşması gerekiyor ki sınava hazırlanan öğrenciler de buna yönelik kendi kafalarında o netliği oluşturabilsinler.”

Doç. Dr. Kandemir, sadece çocukların değil anne ve babaların da bu süreçten psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini de belirtti.