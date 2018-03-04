Çocuklarım için süt içiyorum

Ulusal Süt Konseyi, Türkiye’de süt içme alışkanlığının artırılması amacı ile “Süt İçiyorum” kampanyası başlattı.

Sütün en tabiî ve sağlıklı haliyle herkes tarafından tüketiminin teşvik edilmesi amacı ile “Süt İçiyorum” kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında, bireyleri sağlıklı süt tüketimi konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantı da Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye’nin süt üretiminde iyi ama tüketimde kötü olduğuna vurgu yaptı.

Doğru beslenme alışkanlığı kazandırmalıyız

Prof. Dr. Nevzat Artık, çocukların doğru beslenme alışkınlığını kazanması ve sağlıklı bir birey olarak büyümelerine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru beslenme alışkanlıkları kazanması ve sağlıklı birey olmaları adına Ulusal Süt Konseyi olarak “Süt İçiyorum” adlı bir proje başlattık. Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi başı yıllık 34 kilogram. Avrupa’da ise bu ortalama kişi başı 60, Amerika kıt’asında 58 kilogram. Ulusal Süt Konseyi olarak bu rakamların arttırılmasını hedefliyoruz.”

Süt üretiminde 8. sıradayız, ama...

Prof. Dr. Nevzat Artık, kayıt dışı pazarlanan süt oranının yüksek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye, süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer alıyor. Süt üretimi son on yılda % 70 artarak 20.7 milyon tona ulaştı. 9,1 ton süt sanayiye aktarılıyor, kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise % 56. Süt, yapısı gereği hızla bozulabiliyor. Sütün, ineklerden elde edildiği andan itibaren iyi şartlarda, vitamin minerallerini kaybetmeden korunması gerekiyor.

Kübra ÜNÜVAR