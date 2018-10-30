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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Çocuklarımız tehlikede!

30 Ekim 2018, Salı 00:28
Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 15 yaş altındaki çocukların yüzde 93'ü sağlık ve gelişimlerini ciddi oranda riske atacak kadar kirli hava soluyor.

 

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Hava kirliliği zekayı etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hava kirliliği ve çocuk sağlığı üzerine hazırlanan yeni raporda, 2016'da iç ve dış ortamlardaki hava kirliliğinin sebep olduğu akut alt solunum yolları enfeksiyonundan 600 bin çocuğun hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünyada 5 yaş altındaki 630 milyon ve 15 yaş altındaki 1,8 milyar çocuğun, DSÖ'nün belirlediği hava kalite standartlarının üzerinde ince partikül madde (PM2,5) seviyesine maruz kaldığı bildirilen raporda, dünyada 15 yaş altındaki çocukların yüzde 93'ünün, sağlık ve gelişimlerini ciddi şekilde riske atacak kadar kirli hava soluduğu kaydedildi.

Raporda, dünya genelinde 5 yaş altındaki çocuklardan düşük ve orta gelirli ülkelerde yüzde 98'inin, yüksek gelirli ülkelerde ise yüzde 52'sinin DSÖ'nün belirlediği hava kalite standartlarının üzerindeki seviyede kirli havaya maruz kaldığının altı çizildi.

Nörü gelişim ve bilişsel yeteneği de olumsuz etkiliyor

Bu durumun hamile kadınlarda erken doğum veya düşük olasılıklarını yükselttiği vurgulanan raporda, hava kirliliğinin aynı zamanda çocukların nöro gelişimi ve bilişsel yeteneğini de olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Hava kirliliğinin, astım ve çocukluk çağı kanserini tetikleyebildiğine dikkat çekilen raporda, yüksek düzeyde hava kirliliğiyle karşı karşıya kalan çocukların ileri yaşlarda kardiyovasküler hastalık gibi kronik rahatsızlıklar için daha büyük risk altında olabileceği kaydedildi.

"Her çocuğun temiz hava soluması gerekir"

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kirli hava, milyonlarca çocuğu zehirliyor ve hayatlarını mahvediyor. Bu mazur görülemez. Her çocuğun temiz hava soluması gerekir." dedi.

Çocukların hava kirliliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız olmasının bir nedeninin, yetişkinlerden daha hızlı nefes almaları ve böylece daha fazla kirli hava solumaları olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler: hava kirliliği, çevre kirliliği
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