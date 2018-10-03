‘Çocukların kitap fobisi ‘astigmat’ olabilir’

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Sönmez, çocuklarda görülen astigmat ve astigmatın tedavi yolları hakkında bilgi vererek, “Astigmat rahatsızlığı olan çocuklar, tahtaya baktıklarında uzağı net göremezler veya kitabı yakından okurken zorlanırlar. Bu belirtilere baş ağrıları eşlik edebilir yani çocukların kitap fobisi ve baş ağrısı, astigmat belirtisi olabilir” dedi.

Doç. Dr. Sönmez, yaptığı açıklamada, astigmatın ilk belirtilerinin ilkokul çağında ortaya çıktığını belirterek, gözdeki korneanın eliptik olması dolayısıyla bulanık görmeye sebep olan astigmatın, bazı çocuklarda doğuştan kaynaklandığını söyledi. Yaşanan rahatsızlığın okul başarısını ciddî ölçüde etkilediğini hatırlatan Sönmez, “Okul çağından önce astigmat, tek gözde yüksek numarada veya iki gözde ve yüksek numarada çıkabilir. Eğer çocuğun astigmattaki göz numarası 2.00-2.50 üzerindeyse gözlük tedavisi başlanmalıdır. Çocuklarda 12-13 yaşına kadar iyi bir tedavi sağlanmazsa, göz tembelliği gelişebilir” görüşünü dile getirdi.

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