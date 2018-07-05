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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Çocukların öldüğü yerde hiçbirimiz masum olamayız

05 Temmuz 2018, Perşembe 23:40
Temiz Toplum Derneği, son günlerde yaşanan çocuk kaçırma olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Çocukların öldüğü yerde hiçbirimiz masum olamayız!” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Son günlerde iki yavrumuzun acısıyla sarsıldık. Yüreklerimiz yandı. Millet olarak bu vahşetleri gerçekleştirenlerin adaletle cezalandırılmalarını istiyoruz. Geçiştirilmiş, üstü örtülmüş değil tam ve hakikî manada adalet istiyoruz. Ancak mesele burada bitmiyor. Belki adını bilmediğimiz, gündeme bile gelmeyen nice Eylül nice Leyla hadiseleri yaşandı ülkemizde. Tepki vermek, sessiz kalmamak elbette çok önemli. Fakat bunlarla birlikte durmak, düşünmek ve adım atmak zorundayız. Elbette ki atılmamış hiçbir adım,  verilmemiş hiçbir eğitim, yapılmamış hiçbir eylem bu yapılanlar karşısında asla ve asla küçükte olsa bir mazeret olmayacak. Ancak çocukların öldüğü yerde hiçbirimiz masum olamayız! Şiddet ve şehvet sarmalından tiraj ve reyting devşiren medyamız ile masum olamayız! Ahlaki eğitimden yoksun eğitim sistemimiz ile masum olamayız! Evlerde gereken eğitimi veremeyen ebeveynler olarak masum olamayız! Adaleti topluma hissettiremeyen yargı mensupları olarak masum olamayız. Gerekli çalışmaları yapamayan STK’lar olarak masum olamayız. Toplumca tüm çocuklara bir anne-baba şefkati bakamadığımız için masum olamayız. Temiz nesiller için temiz sokaklar için kötülüklerden arındırılmış tertemiz bir dünya için Temiz Toplum Derneği olarak da biz, elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa geleceğimiz için yavrularımız için mücadele edeceğiz!”

İstanbul - Ülker Yılmaz Caba

Etiketler: çocuk sağlığı, çocuk eğitimi, ülker yılmaz caba
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