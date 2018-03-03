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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çocuklarınız internette ne yapıyor?

03 Mart 2018, Cumartesi 01:44
Çocuğunuzun internet ortamında beladan uzak durmasını nasıl sağlayabilirsiniz? ESET, öncelikle “çocuklarınızın davranışlarındaki değişiklikleri izleyin” diyor.

Günümüzde çocuklar, online ve offline olarak birbirleriyle bağlantılı iki farklı dünyada yaşıyorlar.Bu konun çocuk büyütürken zorlayıcı olabiliyor. Peki çocuğunuzun internet ortamında beladan uzak durmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Öncelikle “çocuklarınızın davranışlarındaki değişiklikleri izleyin” diyen global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, şu tavsiyelerde bulundu:

lDavranış değilikliğine dikkat edin! 

Aslında teklif, ABD federal güvenlik örgütü FBI’dan geliyor. Ne demek istiyorlar? Buna örnek olarak, çocukların uygunsuz web sitelerini veya sohbet odalarını ziyaret ederek çevrim içi (online) avcılarla temas kurma riskiyle karşı karşıya kaldıklarının işareti haline gelen ve sıklıkla geceleri yapılan görüşmeler gösterilebilir.

lÇocuğunuzun cihazında ona ait olmayan bir hesap var mı? 

Çocuğunuza ait olmayan bir çevrim içi hesap veya profil, suçluların potansiyel mağdurlarla denetimsiz olarak, doğrudan iletişim kurmalarını sağlayan bir hesap olabilir. 

lGizlenen muntevalar mı var?

Bilinmeyen kişilerden gelen şüpheli e-postalarla birlikte postalar, paketler veya teslimatlar, göz önünde buundurulması gereken bir başka konudur. Çocuğunuz sizden birtakım muhtevaları gizlemeye çalışırsa, buna özellikle dikkat etmelisiniz. 

lOdaya girdiğinizde çocuğunuz monitörünü veya ekranlarını hızlıca kapatıyor mu? 

Bu, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair bir işaret olarak görülebilir. 

lÇocuklar aile hayatından uzaklaşıyor mu? 

FBI, çevrim içi avcıların bir çocuğun ailesiyle arasını açmak için çok çalıştıklarına ve çocuklar üzerinde daha fazla nüfuz elde etmek için ilişkileri istismar etmeye çalışacaklarına dikkat çekiyor.

Çocuklarınızla online vakit geçirin

Çevrim içi olarak çocuklarınızla vakit geçirin ve bu şekilde onların en sevdiği web adreslerini görebilme imkânını elde edin. Çocuklarınıza, yaşlarına uygun sosyal ağları kullanmalarını tavsiye edin. Zor olacaktır, ama acil durumlar için e-postalarına veya diğer hesaplarına erişebilme hakkını isteyin.

NELER YAPILABİLİR?

FBI, “Her şeyden önce, kızınızla veya oğlunuzla oturun ve siber ortamda gizlenen potansiyel riskleri tartışın. Onunla açık bir şekilde konuşun ve şüpheleriniz varsa dürüst olun” şeklinde tavsiyede bulunuyor. Onları, dışarıda bulunan kötü amaçlı kişiler hakkında eğitin, böylece zarar görmekten kaçınmayı öğreneceklerdir.

EBEVEYN KONTROLU UYGULAMALARI KULLANIN

Çocuğunuzun çevrim içi işlemleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istiyorsanız, ebeveyn yönetim aracı kullanmayı düşünmelisiniz. Çocuğunuzun oyun oynamak veya internette gezinmek için harcadığı süreyi sınırlamanıza izin verirken, aynı zamanda hangi web muhtevasının uygun olup olmadığını da belirleyebilmenize olanak tanır. Bu uygulama yoluyla, çocuklarınızın daha önce engellenmiş web sitelerine erişmek için sizden izin istemelerinin yanı sıra, oyun oynamak veya internette dolaşmak için de ne kadar zaman ayırdıklarını bilebileceksiniz.

Etiketler: internet
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