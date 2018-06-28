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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Çocuklarınız size dava açabilir

28 Haziran 2018, Perşembe 01:55
Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında çocukların rızaları alınmaksızın ebeveynleri tarafından paylaşılan fotoğraflarını kaldırtma haklarının bulunduğunu ifade ediyor.

İzinsiz sosyal medya paylaşımlarınız dolayısıyla ÇOCUKLARINIZ SİZE DAVA AÇABİLİR

Son zamanlarda bazı blog yazarlarının ve Instagram yıldızlarının çocukları, en yakın arkadaş ve akrabaların çocuklarından daha tanınır hale geldi. Takipçi sayısını arttırmak uğruna ebeveynlerin sosyal medyada bu nevi fotoğraflar paylaşmaları ve bu paylaşımlar üzerinden gelir elde etmeleri öteden beri uygunsuz olarak telâkki ediliyor. Londra Ekonomi ve Politik Bilimler Okulu (LSE) tarafından yürütülen “Dijital Geleceğe Hazırlık” isimli projenin yakın zamandaki bir raporuna göre, en azından ayda bir kez internet kullanan ebeveynlerin dörtte üçü çocuklarının fotoğraflarını dijital ortamda paylaşıyor. Bu paylaşımlar daha çok küçük yaştaki çocuklara ilişkin oluyor. Genel olarak ebeveynlerin neredeyse yarısı sadece yakın aile üyeleri ve arkadaşlarıyla fotoğraf paylaşmakla yetiniyor ve çoğu, araştırmacılar tarafından en az 200 kişiden oluştuğu ifade edilen “geniş bir kitle” ile fotoğraf paylaşmıyor. 10 ebeveynden sadece biri bunun aksini yapıyor ve ebeveynlerin sadece yüzde 3’ü blog veya herkesin erişimine açık Instagram hesapları üzerinden fotoğraf paylaşıyor.

Değişen mahremiyet şartları

Günümüz çocuklarının mahremiyet bilincinden yoksun olarak yetiştikleri fikrine katılmadığını ifade eden Livingstone, hem çocukların kendi eylemleri hem de diğer kişilerin tutumları sonucunda sadece mahremiyet şartlarının değiştiğini ekliyor. Buna göre çocukların mahremiyetin temelinde yer alan itibar ve rızalarına riayet edildiğini hissetmeleri önem taşıyor, ki çocukların fotoğraflarını kullanan veya paylaşan herkesin bu kavramlara öncelik tanıması icap ediyor. “Beş Derin Nefes: Bilinçli Ebeveynliğin Gücü” isimli kitabın yazarı klinik psikolog Genevieve von Lob, çocukları hakkında dijital ortamda yaptıkları paylaşımların yerindeliğini sorgulayan ebeveynlerin sayısının gittikçe arttığını dile getiriyor. Özellikle sosyal medya platformlarına yüklenen fotoğrafların adeta birer kalıcı dijital dövme olduğunu belirten yazar, dijital ortamda paylaşım yapmak için çocuklardan izin almak gerektiğini vurguluyor.

Fotoğrafları kaldırtma hakkı var

Acaba çocukluklarını ifşa ettikleri gerekçesiyle çocukların ebeveynlerini dava etmesinin giderek sıradanlaşacağı bir düzen bizi mi bekliyor? İngilizcede paylaşmak (share) ve ebeveynlik (parenting) sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle türetilmiş “sharenting” kavramına ilişkin Northumbria Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir proje yürüten Claire Bessant bu soruya olumlu yanıt veriyor. Çocukların yasal yollara başvurabileceğini belirten Bessant, özellikle geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında çocukların rızaları alınmaksızın ebeveynleri tarafından paylaşılan fotoğraflarını kaldırtma haklarının bulunduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda çocuklar, kişisel sağlık verileri veya evde çekilen fotoğraflarının ebeveynleri tarafından paylaşım konusu yapılmasına ilişkin makul bir mahremiyet beklentisi içerisinde olabilir. Çoğu çocuk maddî imkânları yetersiz olduğu için dava açma hakkından mahrum kalıyor ve kural olarak çocukların dava ehliyeti bulunmuyor. Ayrıca böyle bir davanın aile ilişkileri üzerinde oldukça yıkıcı etkileri olabiliyor. Dolayısıyla Bessant, daha erken yaşlarda ebeveynler ve çocukları arasında dijital ortamdaki paylaşımlar konusundaki diyaloğun güçlendirilmesi gereğinin altını çiziyor. Nitekim ebeveynlerle yapılan görüşmelerde, çocuklarının itirazı karşısında bazılarının dijital ortamda paylaşım yapmayı tamamen bıraktığı veya sadece çocuklarının rızalarını alarak paylaşım yaptığı görülüyor.

AA

Etiketler: sosyal medya
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