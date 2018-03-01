Çocuklarınızı e-kontrol edin

Çocukların internet bağımlılığı ve zararlı oyunlardan korunması için aile ve öğretmenleri tarafından sıklıkla kontrol edilmesi uyarısında bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bunun için de anne ve babaların yeterli internet ve bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekliliğine dikkat çekti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle 10-14 yaş arasında çocukların aile ve öğretmenleri tarafından sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, “Aile ve öğretmenler çocuklarının bilgisayar ve cep telefonlarında hangi oyunları oynadıklarını sık sık kontrol etmeli. Mavi balina adlı oyun yazılı ve görsel basında yer alan haber ve açıklamalara göre ülkemizde 150’ye yakın, dünyada ise 280’i aşkın çocuğun intiharına sebep oldu. İnternet üzerinde çocuk ve gençlere yönelik bunun gibi birçok tehlike var. Velilere bu konuda büyük görev düşüyor. Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı sık sık kontrol etmeliyiz” dedi. İnternet ve bilgisayar teknolojileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan anne ve babaların kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Palandöken, “En azından çocuklarını doğru şekilde yönlendirebilecek seviyede internet kullanımını öğrenmeleri gerekiyor. 2018 yılı ülkemizde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilân edildi. Çocukları her türlü istismardan korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu yüzden çocukların dijital dünyada istismarıyla çocuk işçiliğindeki gibi mücadele etmeliyiz. Her anne babanın, öğretmenin görevi çocukları baskı altına almadan sık sık kontrol etmek olmalıdır.” dedi.

Okunma Sayısı: 599

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.