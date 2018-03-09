Malzemeler; l 250 gram tereyağı (oda sıcaklığında), l 1 çay bardağı sıvı yağ (110 ml.), l 1 yumurta akı l 1 paket kabartma tozu (10 gr.), l 1 tatlı kaşığı tuz, l 2 tatlı kaşığı toz şeker, l 3 yemek kaşığı çörek otu, l 5 su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.). Üzeri için: l Yumurta sarısı. YAPILIŞI: Ağızda dağılan çörekotlu kurabiye hamurunu hazırlamak için gerekli olan un haricindeki malzemelerin tamamı, derin bir kap içerisinde karıştırılır. Üzerine azar azar un ilâve edilerek yoğrulur ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Kurabiye hamurundan portakal büyüklüğünde parçalar kopartılıp rulo şeklinde yuvarlanarak uzatılır. Uzun rulonun üzerine parmak uçlarıyla hafif bastırılarak düzleştirilir. Şekillendirilen hamur baklava dilimi şeklinde kesilir. Yağlı fırın tepsisine yerleştirilir. Bütün hamur aynı şekilde yapılıp bitirilir. Ağızda dağılan çörekotlu kurabiye üzerine, fırça yardımı ile yumurta sarısı sürülür. Önceden ısıtılmış olan 180° fırında, üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirilir. Fırından alınan kurabiyeler tepsi içerisinde soğuduktan sonra servise sunulur. Afiyet olsun. Tarifi veren: Gülten ÖRNEK

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