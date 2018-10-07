Danıştay’a rağmen taş ocağına yeni izin

Türkiye’nin ilk “slow food” (yavaş yemek) köyü olan ve geçimini zeytincilikten sağlayan Germiyan’da köylüler beş yıldır düzenledikleri festival için stantlarını kurmuş.

Kendi yaptıkları yerel ve tabiî ürünleri satıyorlar. Zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağından yapılan sabunlar ağırlıkta. Tabiî yemeklerin çoğu da zeytinyağlı. Ancak köylülerin gündemi festivalden çok, valiliğin iki gün önce aldığı bir karar. Valilik köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki taş ocağıyla ilgili olarak “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir” kararı aldı. Daha önce alınan aynı yöndeki üç karar yargı tarafından iptal edilmişti. İptal kararı Danıştay tarafından da onaylanmıştı. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Germiyan muhtarı Şadan Kaya, 2012’de çalışmaya başlayan taş ocağı için “üç defa kapattırdık. Ama bir gün sonra yine açılıyor. Biz de tekrar mahkemeye vermeyi düşünüyoruz. Orası köyün mera alanı içinde. Ayrıca hem baraj havzasına hem de zeytinliklere yakın” dedi.