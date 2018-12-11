Demir takviyeli tuz tüketin

Türkiye’nin ilk rafine deniz tuzu üreticisi olan Billur Tuz, doğru beslenme ile sağlığına destek olmak isteyenleri, demir minerali ile zenginleştirilmiş sofra tuzu ile buluşturuyor.

Billur Tuz’un, demir takviyeli sofra tuzu, doğal koruyucu görevi yaparken, kış aylarında bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Vücut direncinin düştüğü kış aylarında, vitamin ve mineral eksikliği olan kişiler hastalıklara karşı savunmasız olurlar. Özellikle kış aylarında doğal koruyucu olan demir mineralinin vücut içerisinde depolanması gerekir. Türkiye, demir eksikliği ve buna bağlı hastalıkların en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Demir eksikliği yaşayan kişiler daha kolay hasta olurken, yoğun halsizlik ve üşüme hissedebilir. Eksik olan demir mineralinin yerine konması için mutlaka günlük beslenme programında demir minerali içeren gıdalara yer verilmeli. Bu sayede yeterli miktarda demir almak ve demir eksikliğine bağlı oluşan hastalıklardan korunmak mümkün olabiliyor. İstanbul - Seyhan Şentürk

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