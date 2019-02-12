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Demir zengini besinler

12 Şubat 2019, Salı 00:53
2 yaş altı her çocuğun günde 12,5 mg demir alması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Nurdan Balakçı, “Bu miktarı alabilecekleri iki tür yiyecek grubu var: Et, deniz ürünleri ve sebzeler.

Cornell Üniversitesi Beslenme Danışmanlığı Bölümü’nden sertifika almaya hak kazanan Diyetisyen Nurdan Balakçı, “Çaresiz değilsiniz” diyor ve küçük çocukların beslenmesi ile demir alımlarının desteklenmesi konusunda ipuçları veriyor. 

Dünya Sağlık Örgütü, iki yaş altı her çocuğun günde 12,5 mg demir alması gerektiğini söyleyen  Diyetisyen Nurdan Balakçı, “Bu miktarı alabilecekleri iki tür yiyecek grubu var:  Et, deniz ürünleri ve sebzeler. Ancak et ve deniz ürünlerinden alınan demir vücutta daha çabuk işleme girdiği için, çocuk bu gıdaları sevmiyorsa sebze türü gıdalardan daha fazla yedirmek gerekir” şeklinde konuştu. Balakçı, ‘’ Küçük çocuklar demir içeren gıdaların tadını sevmeyebilir. O yüzden dönüşümlü olarak yedirmek gerekir’’ diyerek ve demir zengini gıdaları sıraladı:

Meyveler: Kuru üzüm, kayısı kurusu, kiraz, karpuz, kuru erik de demir zengini meyvelerdendir. Bunları püre haline getirip buzdolabında sevimli kalıplar içinde dondurup buzlu şeker olarak verebilirsiniz veya yoğurduna karıştırabilirsiniz

Kabuklu yemişler: Fıstık ve kaju fıstığı dahil kabuklu yemişlerin tamamında demir, protein ve diğer mineraller bulunur. Ancak küçük çocukların boğazına kaçma tehlikesine karşı asla bu tür kuruyemişleri çiğnemeyi öğrenmeden vermeyin!

Demir içeren kahvaltılık gevrekler: Yetişkinler için olanlarını değil çocuklar için olanları tercih edin.

Balık: Hem demir hem de protein kaynağıdır. Kalp ve beyin sağlığı için de gereklidir. Ekmek arası olarak yedirebilirsiniz ancak kızartma yapmanızı önermiyoruz.

Sebzeler: Sebze yememek tipik bir küçük çocuk davranışı. Bu sorunu aşmak için işte size birkaç öneri: Sebzeleri sıkarak sebze suyu şeklinde cazip hale getirebilirsiniz. Püre haline de getirebilirsiniz. İçine karıştıracağınız bir yemek kaşığı bal da tat katacaktır.

Yumurta: Yumurtada 1 mg demir bulunur. Bütün halde yiyemiyorsa dilimleyip üzerine kekik, tuz ve limon  serperek servis edebilirsiniz.

Et: Küçük çocuklar et yemeyi sevmeyebilir. Eti şekilli olarak kesin. Kurabiye kalıpları işinize yarayacaktır. Tavuk nugget’ları et yemeyen çocuklar bile sever. Ancak aşırı tuz ve doymuş yağ riski nedeniyle evde hazırlayın, hazır olanları almayın. Hindi etini de deneyebilirsiniz.

Fasulye ve baklagiller: Her bir porsiyonu 8 mg demir içeren fasulye ve tüm baklagiller zengin birer demir deposudur. Çocuklar bunları yemek olarak yemiyorsa salata piyaz usulü hazırlanmış salata olarak yiyebilirler. Ezip püre haline getirerek de servis edebilirsiniz.

 

BİTTER ÇİKOLATA: Tam bir demir deposudur. Sütlü çikolataya alışkınsa, eritip fıstık ezmesine de karıştırabilirsiniz.

Krem fıstık: Alerjisi yoksa krem fıstık sürülmüş tam buğday ekmeği dilimleri de yaklaşık 1 mg demir almasını sağlar.

Yulaf ezmesi: Üzerine tarçın ve kahverengi şeker serpip kuru üzüm de eklerseniz daha lezzetli olacaktır. 

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Etiketler: beslenme
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