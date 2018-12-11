Dijital oyunlar sağlığı bozuyor mu?

Dijital oyunların zararlarının konuşulduğu 17. Çocuk Şûrâsı’nda, öğrenciler, “Telkin ve bilinçaltı yöntemleriyle intihara kadar sevk eden dijital oyunlar, çocuk ve gençlerin sağlığını bozarak, toplum varlığını tehdit ediyor” dedi.

Bağcılar’da düzenlenen 17. Çocuk Şûrâsı’nda farklı okullardan minik öğrenciler bir araya geldi. Füruzan Sadıkoğlu Ortaokulu öğrencileri “Çocuklarda Dijital Oyun ve Şiddet”, Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu “Çocuk ve Özgüven”, Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu “Motivasyonu Eksik Çocuklar” ve Bağcılar Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencileri ise “Engel Tanımayan Çocuklar” konularında yaptıkları araştırmayla ilgili sunumlar yaptı.

Çocuklarda Dijital Oyun ve şiddet

Sunumda en çok dikkat çeken konu ise geleneksel oyunlar ile dijital oyunların karşılaştırıldığı “Çocuklarda Dijital Oyun ve Şiddet” konusu oldu. “Oyun insanların beden ve kafa yeteneklerini geliştirmek amacını güden; hesap, dikkat, rastlantı ve beceriye dayanan, çoğu kez oyalanmak için oynanan aynı zamanda tat veren bir tür yarışmadır. Çocukların kendi çevrelerini anlamlı hale getirme ve bu çevre içinde nasıl yer alacaklarını öğrenme şekli olduğuna dair tanımlar da vardır” diyen 3 öğrenci, saklambaç, körebe, sek sek ve benzeri oyunları buna örnek gösterdi.

Oyunlar intihara sürükleyebiliyor

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemesi, şehirleşme ve oyun alanlarının yetersizliği sebebiyle geleneksel oyunların yerini bilgisayar ile internet yoluyla oynanan oyunların aldığının vurgulandığı sunumda şu tehlikeye dikkat çekildi, “Telkin ve bilinçaltı yöntemleriyle intihara sevk eden dijital oyunlar, çocuk ve gençlerin sağlığını bozarak, toplum varlığını tehdit ediyor. Bazı bilgisayar oyunları ile gençler, oyun üreticisinin bilinçli tercihi ile ruh sağlıkları bozulmak suretiyle, intihara yönlendirilebilmektedir. Oyun kılıfı altında kendileri hakkındaki kişisel bilgileri Phishing yoluyla çalınan gençler tehdit, şantaj ve siber zorbalık yoluyla tuzağa düşürülerek, intihara sürüklenebiliyorlar.”

MUSA AYDIN - İSTANBUL