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30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Dikkat: Besin alerjileri ölüm sebebi

30 Eylül 2018, Pazar 20:15
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Çelikel yaptığı açıklamada, gıda alerjisinin beslenme amacıyla alınan gıdalara karşı bağışıklık sisteminin verdiği anormal cevaplar olduğunu belirtti.

Bağışıklık sisteminin aslında zararı olmayacak gıdaların insana zarar vereceğini düşünerek abartılı reaksiyon verebildiğini aktaran Çelikel, “Bir anlamda bağışıklık sistemimiz, bizi korumaya çalışırken neden olduğu reaksiyonlar sebebiyle zarar vermeye başlar. Gıda alerjisi sıklıkla deride kaşıntı, kabartı, mide bulantısı, karında kramp ve ishale sebep olur. Nadiren anafilaksi olarak da adlandırılan alerjik şok tablosunda nefes darlığı, kalp durması ve ölüm gibi daha ciddî tablolarla karşılaşılabilir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çelikel, aslında alınan her gıdanın her yaşta alerjik reaksiyon potansiyelinin olduğuna ancak bu alerjilerin daha çok çocuklarda görüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri aktardı:

“Çocuklarda daha çok süt, yumurta, buğday ve kuruyemişler gibi gıdalar, erişkinlerde ise daha çok kabuklu deniz ürünleri, kuruyemişler, susam, soya, kereviz, bazı meyveler ve gıda katkı maddeleri, gıda alerjisine sebep olabilir. Bebeklikte sık görülen süt ve yumurta alerjisi zaman içerisinde geçebilirken, erişkinlerin gıda alerjisi ömür boyu sürer. Gıda alerjisi tanısında en önemli faktör hasta öyküsüdür. Ancak öykü her hastada yeterli olmayabilir. Tanı için deri testleri ve kanda gıdalara spesifik antikorlara bakılır. Tetkikler sonucu veya öyküyle alerjik bir gıda tesbit edildiğinde, temel tedavi tesbit edilen gıdadan tamamen uzak durmaktır. Çünkü hala gıda alerjisini geçirecek bilinen etkin bir yöntem yoktur. Çok az miktardaki alerjik gıda bile bazı kişilerde ölüme sebep olabileceğinden alerjik gıdadan az miktarda alıp denemeye çalışmak çok tehlikeli olabilir.”

AA

Etiketler: besin, alerji
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