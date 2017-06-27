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27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi...

27 Haziran 2017, Salı 12:42
Sanatlı ve hikmetli yaratılışın sayısız hikmetlerinden biri olarak San'at-ı İlahi tarafından gönderilen mucizevi balın verdiği lezzetin yanı sıra bünyesine derc edilen yararları da biliniyor ama arının ölü haliyle ilgili faydaları tam olarak bilinmiyor.

Düşünen insanlara hitap eden Cenab-ı Hakk'ın Alim, Rezzak, Rahman, Sani gibi birçok isminin eşsiz tecellilerine ayna olan yaratılış harikası arıların tefekküre sevk eden faydalarına şahit olun...

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Cenab-ı Hakk'ın Şafi isininin tecellilerine ayna olan şifa vesilesi arılar...

Ömrünü tamamlayan arıların belirli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen maddenin vücudu temizlediği, kan dolaşımını iyileştirdiği, iltihap, kramp, burkulma, cilt problemleri ile yara ve yanık tedavisi için de bir şifa vesilesi olduğu bildirildi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, ölü arılara ilişkin yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi. 

Arı kovanlarında normal yollarla ölen arıları "temiz" diye tabir ettiklerini, sadece baş bölümlerinin ya da vücutlarının bütününün öğüterek bir madde elde ettiklerini anlatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arılar etil alkol, su ya da okside olmamış bir yağın içine koyularak işlem yapılıyor. Her arıdan elde edilemeyecek bu maddenin titizlikle hazırlanması gerekiyor.

Bunu çeşitli amaçlarda kullanmak mümkün. Öncelikle yapısında kitin tabaka ve melanin içermesi, arının son derece dayanıklı vücut yapısı özelliklerini yansıtmasını sağlıyor.

Vücuttaki bütün toksin toksisitesini atıyor, vücudumuzu temizliyor. Kan dolaşımını iyileştiriyor ve kan-yağ düzeyini dengeliyor. Radyasyona karşı koruyucu etkisi kanıtlanmış. Vücutta bir inflamasyon varsa dışarıdan kompres yapılarak tatbik edilebiliyor. Herhangi bir iltihabi durum, kramp, burkulma ya da ciltteki problemler ile yara ve yanık tedavisinde etki gösterebiliyor. Tabii uygulama, mutlaka hekim tarafından veya önerisiyle yapılmalı."

"İleri derecedeki yatak yaralarında başarılı"

Arının ölüsünün bile birçok faydası olduğunu vurgulayan Yücel, "Arının kitin dokusu, ciltteki yara ve yanığın herhangi bir iz kalmadan iyileşmesini sağlıyor. Bilimsel araştırmalarda, özellikle ileri derecedeki yatak yaralarında çok başarılı sonuç verdiği ifade ediliyor." dedi.

Yücel, arı ölüsünün belirli işlemlerin ardından kullanıma hazırlandığını ifade ederek, "Mutlaka hekime danışılarak kullanılmalıdır. Konu üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

***

Konuyla ilgili içerikler:

Düşünen insanlar için bunda büyük ibretler vardır...

''Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.'' (Kur'an-ı Hakim, Nahl Suresi - 68)

Sanatlı ve hikmetli yaratılışın sayısız hikmetlerinden biri olarak San'at-ı İlahi tarafından gönderilen mucizevi balın verdiği lezzetin yanı sıra bünyesine derc edilen yararları da biliniyor ama onun sofraya gelme hikâyesi tam olarak bilinmiyor.

Düşünen insanlara hitap eden Cenab-ı Hakk'ın Alim, Rezzak, Rahman, Sani gibi birçok isminin eşsiz tecellilerine ayna olan yaratılış harikası arıların tefekküre sevk eden yolculuğununa şahit olun...

Ve Rabbin bal arısına vahyetti ki...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/ve-rabbin-bal-arisina-vahyetti-ki_354087

AA

Etiketler: arı, nahl suresi
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