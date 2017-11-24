Dikkat: İstirahat, antibiyotikten daha faydalı

Kış aylarında genellikle solunum yollarındaki enfeksyonlar sebebiyle bilinçsiz antibiyotik kullanımında artış oluyor. Almanya’da halkın bilinçsiz şekilde antibiyotik kullanmaması için çıkarılan bilgilendirici broşürler doktorlar tarafından hastalara sunularak bunun önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yüksek düzeyde antibiyotik kullanan ülkelerden biri de Türkiye. Özellikle kış aylarında kullanılan antibiyotik oranları daha da artıyor. Fakat Almanya’da antibiyotik kullanımını özellikle kış aylarında azaltmak için sigorta şirketleri veya sağlık sendikaları bir araya gelip halkı bu konuda bilgilendiriyor. Kış aylarında genellikle solunum yollarındaki enfeksiyonlar sebebiyle bilinçsiz antibiyotik kullanımı yaşanıyor. Almanya’da halkın bilinçsiz şekilde antibiyotik kullanmaması için çıkarılan broşürler sigorta şirketleri ve doktorlar tarafından hastalara sunuluyor.

Okuyucularımızdan Dr. Mehmet Gönes bu broşürleri Almanca’dan tercüme ederek gönderdi. Broşürlerde şu bilgiler yer alıyor;



1. Solum yolu enfeksyonları nedir ve nereden oluşuyor?

Aküt solunum yolu enfeksyonları solum yolu organların (Üst solum yolu organları: bademcik, sinus, burun, yutak / Alt solum yolu organları: gırtlak, soluk borusu). Rahatsızlıklar genellikle aniden ortaya çıkıyor (ağrı, öksürme, nezle, ateş).

Aküt solum yolu enfeksyonların 9´dan 10´u virüslerden kaynaklanıyor. Bu enfeksyona karşı tek başına vücudun bağışıklık sistemi baş edebilmekte. Ancak bunun için zaman gerekiyor.

2. Solum yolu enfeksyonları AntibiYotikle hızlı atlatılabilir mi?

Antibiyotikler bakteriler tarafından sebep olan hastalıklara karşı kullanılan etkili ilâçlardır. Virüslere karşı Antibiyotikler etkisizdir.

Antibiyotikler gereksiz veya hedefsiz kullanılırsa, bakteri resistanzların artmasına sebep oluyor: Antibiyotikler bakterilerin direncini arttırdığı için bir sonraki zamanda etki gösteremiyebiliyor.

Bazı hastalar ve ebeveynler solunum yolu enfeksiyonlarının Antibiyotikle daha hızlı iyileştiğine inanıyorlar. Bu ise yalnıştır. Büyük araştırmalar sonucu şu sonuçlar ortaya çıkmış durumda: Antibiyotikli veya Antibiyotsiz tedavi olsun, her iki grupda rahatsızlıklar (ağrı, öksürme, nezle, ateş) aynı zaman oranında iyileşme göstertiyor. Hatta Antibiyotik alan kişilerin yan etkilerden dolayı rahatsızlığı çoğalma göstertiyor.

3. Rahatsızlıkların süresi (enfeksyondan sonrakİ zaman)

Boğaz ağrısı: 2-3 gün. Nezle belirtileri/ burun tıkanma: 6-7 gün. Baş/ Kemik eklem ağrıları: 5-6 gün

Öksürük: Genellikle enfeksonun 4 veya 5 gününde başlayıp 1-2 hafta sürebiliyor.

4. Rahatsızlıkların azalması için neler yapabilirsiniz?

Vücudunun kendi direncini arttırın, bağışıklık sistemine yardımcı olun! İstirahat edin, vücudunuzu dinlendirin. Vücut hasta olduğu zaman stress ve vücudu yoran işler vücuda daha fazla yük oluyor.

Yeterli oranda su için. Su veya sıvı mamüller içmek bir yandan balgamın atımında yardımcı oluyor ve diğer yandan terlemeden oluşan su kaybını dengeler. Tavsiye edilen mineralli maden suyu, bitki ve meyve çaylarıdır. Yeterli temiz hava alın.

Kalorifer tarafından oluşan kuru hava burun boğaz kısmındaki mukoza’nın (nemli deri tabakası) kurumasına sebep oluyor. Bu durum direnci azaltıyor. Evi belirli aralıklarla havalandırın.

Sigarayı bırakın

Sigara içmek bağışıklık sistemini rahatsız ediyor ve solunum yollarına zarar veriyor.

Aile Hekiminizle konuşun. Nefes yolu rahatsızlıklarını ağrı ilâçlarıyla, burun spreyi veya diğer metodlarla azaltabilirsiniz.

5. Bilinmesi gereken noktalar

1. Antibiyotikler virüslerde etkisiz

Neredeyse bütün kulak, burun, boğaz ve nefesyolu enfeksiyonları virüslerden kaynaklanıyor. Antibiyotikler ise tek bakterilerde etkili. Virüslere karşı etkili değil. Antibiyotikler ağrıyı kesmiyor ve iyileşme süresini kısaltmıyor.

2. Antibiyotikler hedef odaklı kullanılması gerekiyor

Antibiyotikler önemli ilâçlar. Onlar tek bakteriel enfeksiyonlarda yardımcı oluyorlar.

3. Antibiyotiklerin yan etkisi var

Antibiyotikler vücutdaki önemli ve gerekli (iyi) bakterilerin dengesini değiştiriyor. Yan etki olarak mide ağrısı, amel, kusma veya deri de değişiklikler meydana getirebiliyor.

4. Antibiyotikler resistanz riskini arttırıyor

Hedefsiz, rastgele Antibiyotik kullanımı bakterilerin Antibiyotiklere karşı direncinin (resistanz) artmasını sağlıyor. Antibiyotikler etkili ilâç olarak kullanılabilmesi için, bilinçli bir şekilde kullanılması ve sadece hekim tarafından önerilmiş oranda kullanılması önemli.

Kaynak: Resist - Antibiotika bewusst anwenden - Resistenzen vermeiden (vdek.com/resist)