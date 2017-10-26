Dikkat: Kombi bakımı yaptırmak isterken dolandırılmayın!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, kombi bakımı yaptıracak vatandaşları uyararak, "Dolandırıcılar, kombi bakımı bahanesiyle gerçek yetkili servis gibi vatandaşın evine giriyor." dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların kombi bakımlarını yaptırmaya başladığını söyledi.

Kombi bakımının önemli olduğunu, bu nedenle aksatılmaması gerektiğini ifade eden Şahin şöyle konuştu:

"Bu dönemde ne yazık ki kombi dolandırıcıları ve hırsızlar da artıyor. Dolandırıcılar, kombi bakımı bahanesiyle gerçek yetkili servis gibi vatandaşın evine giriyor. Vatandaş kışın rahat edeceğim diye sağlam kombisinden olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Burada en kötüsü hırsızı evimize bizzat kendimiz davet ediyoruz."

Şahin, vatandaşın kombi için internetten yetkili servisi ararken yanlışlık yapabildiğini dile getirerek, "Kombi bakımı için insanlar internetten arama motoruna markası ile servis ismini yazıyor. En üstte çıkan adres de aranılan firmanın yetkili servisi olarak görülüyor. Ama aranan servis en üstte yer aldığı için reklam mı değil mi kontrol etmeye bile gerek duymadan güvenle buradaki numarayı arıyoruz. Ama şunu bilmiyoruz ki arama motorunda en üstte bulunmak için bir miktar reklam ücreti ödemek yeterlidir. Kötü niyetli olan bu insanlar birkaç kombiden elde edecekleri kazancı reklama harcıyor ve belirli bir süreliğine üst sırada kalıp vurgun yapıyorlar." dedi.

Kombi parçalarını "bakım yapacağız" diye alıyorlar

Mahmut Şahin, eve gelen sahte servis ekiplerinin, kombiden sağlam parçaları alabildiğini dile getirerek, "Sağlam parçaları alıp 'bakım bakım yapacağız' diye gidiyorlar. Aradan birkaç gün geçiyor, ne arayan oluyor ne soran. Daha sonra gerçek servise ulaşan vatandaş dolandırıldığını anlıyor.'' diye konuştu.

Şahin, "Burada dikkat edeceğimiz konu, kombinin markasını internet sitesine girip yetkili servisler bölümünden kendi ilimizde, bize en yakın servisi seçmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.