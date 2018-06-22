Dikkat: Oyun bağımlılığı ''ruhi problem''

Dünya Sağlık Örgütü, bilgisayar oyunları bağımlılığının, “ruhi sağlık problemi” kategorisine alındığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bilgisayar oyunları bağımlılığının “ruhsal sağlık problemi” kategorisine alındığını duyurdu. “Oyun rahatsızlığı” olarak isimlendirilen hastalık, DSÖ tarafından Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) teşhis kılavuzunun 11’inci versiyonunun listesine eklendi. Buna göre, pratisyen hekimlerin, dünya genelinde sağlık sorunlarını teşhis etmek için kullandığı ICD teşhis kılavuzunun 11’inci yeni versiyonunda, bilgisayar oyunları bağımlılığı resmen “ruhsal sağlık problemi” olarak yer aldı.

Dünya nüfusunun yüzde 3’ü oyun oynuyor

DSÖ, “oyun rahatsızlığını”, kişinin ilgi alanı ve günlük aktivitelerini belirlemede sorun oluşturan ve sürekli tekrar eden ciddî bir bağımlılık ve şiddetli bir davranış modeli olarak nitelendirdi. Hastalığın belirtileri arasında ise oyun oynama sıklığı, yoğunluğu ve süresi, diğer aktiviteler arasında oyuna verilen önceliğin seviyesi ve bütün olumsuzluklara rağmen artan sıklıkla oyun oynamaya devam edilmesi gösterildi. DSÖ’nün bilimsel çalışmalarına göre, “oyun rahatsızlığı”, dijital veya video oyun aktiviteleriyle uğraşan dünya nüfusunun sadece yüzde 2-3’ünü etkiliyor. Bu orana rağmen DSÖ, video oyunlarından zevk alan kişilerin, oyun faaliyetlerine harcadıkları süreye, fizikî, psikolojik ve sosyal durumlarındaki değişikliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Hastalığın teşhisi için 12 ay gerekli

DSÖ, “oyun rahatsızlığı” teşhisi konusunda günlük veya haftalık limitler koymazken, en az 12 aylık süreçte yaşanan şahsî, aile, sosyal, eğitim, meslekî ve diğer alanlardaki anormallikler teşhis için gerekli veri ve belirti olarak kabul edilecek. ICD teşhis kılavuzunun 11’inci versiyonu, 43 dile çevrildi ve 120 ülkede kullanılıyor. Muhtevasında bilinen bütün hastalık, belirti ve semptomlara ait ortak dil ve kodları ihtiva eden, evrensel standart olarak kabul edilen son ICD listesi 1992 yılında güncellenmişti.