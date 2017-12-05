Dikkat: Uyuşturucu, artık sosyal medyada

İzmir’de, rehber öğretmenlere seminer veren yazar Sefer Darıcı, aileleri, çocuklarının akıllı telefon ve bilgisayarlarda oynadıkları oyunları ve sosyal medyadaki aktivitelerini denetlemeleri konusunda uyardı.

Çocukların izleyeceği filmlerin, oynayacağı oyunların aileleri tarafından önceden kontrol edilmesi gerektiğini belirten Darıcı, uyuşturucu satışının artık sokaklarda değil; sosyal medya üzerinden yapılmaya başlandığını söyledi. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün rehber öğretmenlere yönelik düzenlediği ‘Aile Eğitimi Programı’nın ‘Bilinçaltı ve Sübliminal Mesajlar Eğitimi’, 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İzmir’de ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 282 rehber öğretmene seminer veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim görevlisi ve yazar Sefer Darıcı, uyuşturucu satışının artık sokaklarda değil; sosyal medya üzerinden yapıldığını, aynı mecralarda çocukları uyuşturucuya özendirme çalışmaları yürütüldüğünü anlattı.

DHA

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