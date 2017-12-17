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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Dikkat: Vertigo bir hastalık değil belirti!

17 Aralık 2017, Pazar 15:47
MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner, vertigo (baş dönmesi, denge hissi kaybı) tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulunarak “ Pozisyonel vertigoda, ilaçların tedavi edici özelliği yoktur. Kaymanın olduğu kanala yönelik kristal repozisyon manevrası yapılır. En çok uygulanan manevra Epley manevrasıdır “dedi.

“Vertigo bir hastalık değil, diğer hastalıkların belirtisidir” diyen Yrd. Doç. Dr. Ömer Aşkıner “ Pozisyonel vertigoda, ilaçların tedavi edici özelliği yoktur. İlaç asıl tedavinin gecikmesine yol açmaktadır.  İlaç verilen hastalar tedavi arayışı içinde hastane hastane dolaşırlar. Vertigoyla ilgilenen bir merkeze giden hastalar ise genelde bir defa yapılan kristal repozisyon manevralarıyla hemen o anda tedavi olurlar. Özellikle tedavisi gecikmiş hastaların bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığı görülür. Nadiren bazı hastalarda manevranın birkaç kez tekrarlanması gerekebilmektedir” diye konuştu.

Birçok hastalık vertigoya neden olabilir

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aşkıner vertigo ile ilgili şunları söyledi: “ Vertigom var demek, baş dönmem var demektir. Yani yaygın kullanımın aksine ‘vertigo’ bir hastalık değildir, çoğunlukla iç kulaktan kaynaklanan hastalıkların belirtilerinden bir tanesidir. Birçok hastalık vertigoya neden olabilir. Nedenler farklı olduğu için tedaviler de hastalığa göre farklı farklıdır.Vertigonun şiddetine göre dengesizlik hissi, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve yataktan kalkamayacak kadar ağır tablolar görülür. Uzun süre tedavi edilmediğinde hastada her an başının döneceği korkusu oluşur. Bundan dolayı hasta dışarı çıkmaktan, topluma karışmaktan korkmaya başlar. Yaşlılarda düşmelere ve kemik kırıklarına yol açabilir.”

DHA

Etiketler: vertigo
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