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Dil gelişimi için püreye pür dikkat!

26 Ağustos 2018, Pazar 23:17
Anneler tarafından zengin muhtevalarla hazırlanan püre yemekler uzmanlara göre tat farkındalığı, çiğneme, dil hareketleri ve yutmanın sağlıklı gerçekleşme süreçlerinde sorun yaşanmasına yol açıyor.

Bebeklerin muhteva yönünden zengin ve kolay yemesi için püre haline getirilen yemeklerin gelişimlerine zarar verdiğine dikkat çeken uzmanlar, bu beslenme tarzının tıpkı “fast food” gibi kolay, hızlı, ama zararlı olduğunu vurguluyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, bebeklerin beslenmesinde çokça tercih edilen püre şeklindeki “ezilmiş yemek” şeklinin yutma bozukluklarından çiğneme ve etkin dil hareketlerinin öğrenilmesine kadar pek çok soruna sebep olduğuna dikkat çekti.

Fast-food tüketimi kadar zararlı

Püre haline getirilen yiyeceklerin tüketimini fast food beslenmeye benzeten Yaşa, tüketimi oldukça hızlı ve basit olan fast food beslenme şeklinin sağlığımız için zararlılığının bilinen bir gerçek olduğunu belirtti. Yaşa, “Kendimiz için tercih etmediğimiz bu beslenme şeklini bebeklerimiz için uygulamakta sakınca görmüyoruz” şeklinde konuşarak, bebeklerimizi sağlıklı besleme amacıyla fast food tüketimi kadar zararlı olabilecek basit beslemeye yöneltmenin gelecekte ciddî sorunlarla karşılaşılmasına sebep olabileceğini söyledi. Püre için farklı birçok besini bir arada ve çok kolay ve yutulacak şekilde yedirmek tanımını yapan Yaşa, bu besleme türünün son dönemde bilinçli anneleri de dahil ederek bebekli ailelerin vazgeçilmezi olduğunu ifade ederken, “İçerik olarak oldukça besleyici. Besleyici olması bireyin gelişimini de yeteri kadar destekleyici olduğu anlamına gelir mi, tartışılır” dedi. 

Püre etkili beslenme için de yeterli değil

Püre haline gelmiş bir karışım için 9 ayını doldurmuş bir bebeğin tek yapması gerekenin ağzının içinde bulunan bu karışımı tek hamlede yutkunmak olduğunu vurgulayan Yaşa, bu kadar basit olmaması gerektiğinin altını çiziyor. Yaşa, “Basit olması etkili beslenme için yeterli olmamakta, basit tüketim ilerleyen yaşla beraber bebeğin edinmesi gereken tat farkındalığı, çiğneme, etkin dil hareketleri ve yutmanın sağlıklı gerçekleşme süreçlerinin takibinde sorun yaşamasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anne ve anne adaylarının yapması gerekenler

6 ay sonrası ek gıdaya geçiş sürecinin adım adım takip edilmesi gerektiğini söyleyen Yaşa, “Katı gıdalar ezilerek küçük lokmalar ile verilmeli. Bebekte çeşitli tat duygularının kazanımı sağlanmalı, çiğneme becerisi pekiştirilmeli ve aşırı ısrarcı tutum yerine ortak noktada buluşturan oyunlar ile ikna edici süreçlerin takibi önem kazanmaktadır ve anne-bebek arasındaki uyumsuzluğun iştahsızlığa sebep olabileceği unutulmamalıdır” diyerek annelere ve anne adaylarına uyarıda bulundu. Pudra.com’da yer alan habere göre, Yaşa, katı gıdaya geçişte beslenme süreçlerinde ve çiğneme, yutma güçlüğünden şüphelenilmesi durumunda uzmandan destek almanın çocuğun sağlıklı gelişiminde kritik bir öneme sahip olduğunun da unutulmaması gerektiğinin de altını çizdi. 

Etiketler: bebek, bebek sağlığı
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