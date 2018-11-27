Diş bakımı bebeklikte başlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhan Altun, diş bakımının bebeklikte başladığını belirterek, “Bebeğin bakımını üstlenen bireylerin ağız içerisinde çürük yapıcı mikroorganizmalar varsa, bu mikroplar çocuğa geçmektedir. Bu geçiş, tükürük yoluyla olmaktadır.

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Bu sebepten bakıcı annelerin biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Meselâ beslenme esnasında kaşığın ağızdan ağıza geçirilmemesi, emziklerin bakıcı anneler tarafından kendi ağızlarına sokulmaması, bebeğin ağız ve çevresinden öpülmemesi gibi önlemler alınabilir” dedi. Ağız ortamının doğum esnasında mikroorganizmalar açısından steril olduğunu belirten Altun, doğum esnasında veya doğumdan sonra bakteri, mantar ve virüslerin ağız içerisinde yerleşmeye başladığını söyledi. Özellikle çürük yapıcı bakterilerin, süt dişlerin çıkmasından sonra ağız içerisinde çoğaldığını ve bu dönemin genellikle bebeklerin 19-31. aylarında meydana geldiğini ifade eden Altun, “Diş bakımı bebeklikte başlamalı. Bu dönemde, bebeğin bakımını üstlenen bireylerin ağız içerisinde çürük yapıcı mikroorganizmalar varsa, bu mikroplar çocuğa geçmektedir. Bu geçiş tükürük yoluyla olmaktadır. Bu sebepten bakıcı annelerin biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir” diye konuştu.