"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Diş beyazlığı için bol su

04 Temmuz 2018, Çarşamba 01:03
İlaç, sigara, çay, kahve, gibi yiyecek ve içeceklerin dişlerin rengini bozduğuna dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cenker Zeki Koyuncuoğlu, bol su ile ağzı çalkalamanın beyazlatıcı macunlardan daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyledi.

Dişlerimizin beyaz renginin; yapısal sebepler, ilâç kullanımına bağlı ya da alışkanlıklarımıza ve tükettiğimiz gıdalara bağlı olarak bozulabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Cenker Zeki Koyuncuoğlu “Dış kaynaklı sebeplerin başında sigara geliyor. Ayrıca çay, kahve, kola ve kırmızı şarap gibi içecekler de dişlerdeki beyaz rengin bozulmasına yol açabiliyor” dedi.

Antibiyotik zarar veriyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Koyuncuoğlu, dişlerin doğuştan ya da hatalı, aşırı antibiyotik kullanımına bağlı lekelenmelerin diş beyazlatma veya dolgu uygulamaları gibi girişimsel işlemlerle tedavi yapılabildiğini belirtirken, tüketilen gıdalardan veya nargile-sigara gibi tütün kullanımına bağlı olarak sonradan renklenen dişlerin temizliğinin ise diş hekimleri tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Koyuncuoğlu, bu işlemin ardından hastaların evde doğru ve yeterli ağız bakımı uygulamaları ile bu durumu korumanın önemli olduğunu söyledi.

Beyazlatıcılar da renklendiriyor

Beyazlatıcı ya da leke çıkarıcı diş macunlarının da zaman zaman kullanılabildiğini ifade eden Koyuncuoğlu, ancak bu tip diş macunlarının uzun süre kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı ve şunları söyledi: “Yapılan bir araştırmada piyasadaki beyazlatıcılı bir diş macununun hem renklenmeyi uzaklaştırmada başarısız olduğu hem de suyla yapılan fırçalanmaya göre fazla renklenme oluşturduğu ortaya kondu. Sonuç olarak; bu macunlar bir süre sonra dişte aşınmalara veya çizilmelere neden olabilir. Bu da dişin daha kısa sürede renklenmesine sebep olur.”

Diş ipinin yeri başka

Çocukların dişlerinde görülen renklenmelerin sebeplerinin ise farklılık gösterdiğini kaydeden Doktor Öğretim Üyesi Koyuncuoğlu, “Bebeklik ve erken çocukluk döneminde düzenli ilâç kullanımına bağlı antibiyotikler, (demir ihtiva eden vitamin şurupları gibi) lekeler oluşabilir. Ancak bunların diş çürüğü başlangıcında izlenen renklenmeler ile karışmaması için bir diş hekimine başvurularak sebebinin araştırılması gerekir” dedi. Dişlerin lekelenmesini ve zarar görmesini önlemek için çay, kahve, vişne suyu, şalgam suyu, portakal gibi renklendirici gıdalar ile asitli içecekler tüketildikten sonra ağzın bol su ile çalkalanması gerektiğini söyleyen Koyuncuoğlu “Bu sayede renklendirici ve aşındırıcı maddelerin ağız ortamından uzaklaşmasını sağlayabiliriz” dedi. Koyuncuoğlu, dişlerin fırçalanmaması ve diş aralarının temizlenmemesinin diş ve diş eti hastalıklarına yol açtığını belirtirken; diş fırçalamanın ve ara yüz fırçası ve diş ipi kullanımının yerini başka hiçbir uygulamanın tutmayacağını söyledi. Koyuncuoğlu “Dişlerimiz özellikle gece yatmadan önce olmak üzere günde iki defa fırçalamamız yeterli. Ancak fırçamız yanımızda değilse ve dişlerimizi fırçalayamayacağımız bir ortamdaysak ağzımızı mutlaka bir bardak su ile çalkalamamız veya tüketilen son gıda olarak beyaz peynir yememiz dişlerimizin sağlığı açısından önem arz ediyor” dedi.

DHA

Etiketler: diş, diş sağlığı
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu

    BM Güvenlik Konseyi'nde gündem yeniden Suriye

    Çeyrek finalistlerin maç programı

    Ormanlarımız ihmal kurbanı

    ÖSYM, verdiği sözleri tutmadı

    Burka yasağı turizme yenildi: 'Yasağı kimse ciddiye almıyor'

    İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda eledi

    Şimdi de İzmir'den kayıp haberi: Anneanne ile torununu bulmak için arama çalışması başlatıldı

    Gözaltı süresi yine uzatıldı

    ''Çaresizliğimiz yakarışa, hüzne, gözyaşına dönüştü''

    Filistinli o genci de vurdular

    Trump'tan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı

    BM: İsrail'in kararından derin endişe duyuyoruz

    28 Şubat davasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı

    Gergerlioğlu: Hukuk yok oluyor

    Herkes acı reçeteye hazır olsun

    TÜSİAD Baş Ekonomistinden 'enflasyon' değerlendirmesi

    Başkanlık modeli, pragmatik bir sistem

    96 yaşındaki Zeynep Nine'nin örnek davranışı...

    2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakanlık Kur'an yasağını savundu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 2
    Genel

    ÖSYM, verdiği sözleri tutmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 20 Temmuz’a Üniversite tasfiyeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Dördüncü kuvvet”
    Mustafa ORAL

    Sürgünler İçre: Nureddin Topçu ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Hakkın dışında ancak dalalet vardır
    Faruk ÇAKIR

    “Gerici”lere fırsat vermeyelim
    Cevher İLHAN

    Hani PYD/YPG Menbiç’ten çekilecekti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.