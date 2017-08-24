Diş taşları yüzünden dişlerinizi kaybedebilirsiniz

İhmal ettiğimiz birçok problem uzun vadede ciddî problemlere yol açarak kötü bir tabloya sebep olabilir.

Tıpkı, diş taşlarında olduğu gibi… Diş taşları kendi başına bir sorunken önemsenmeyip ihmal edildiğinde başka sağlık problemlerine yol açabiliyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, diş taşı oluşumunun asıl sebeplerine vurgu yaparak bu konuda dikkat edilmesi gereken unsurları sizler için anlattı.

Diş problemleriniz hastalık habercisi olabilir

Endişe veren açıklamalar!

Diş taşının asıl sebebi ihmal edilen ağız bakımı

Sağlıklı bir ağız ve diş yapısı için atlanmaması gereken en önemli adım doğru ve düzenli olarak yapılan ağız bakımıdır. Ancak yapılan birçok araştırma göstermiştir ki toplum olarak ağız bakımını ihmal ediyoruz. Sonuç ise buna bağlı olarak ortaya çıkan diş ve diş eti hastalıkları! Rutin olarak yapılmayan ağız bakımının sebep olduğu en yaygın problem diş taşları ya da bilinen adıyla dişte kireçlenme problemi. Üstelik şöyle bir kısır döngü var ki, doğru yapılmayan ağız bakımı diş taşına sebep olurken diş taşları da başka hastalıklara dâvetiye çıkarıyor. Bunun da sebebi ağızda bulunan saydam ve yapışkan bir tabaka olan diş plağıdır. Günde iki kez fırçalama olmadığı takdirde saydam ve yapışkan olan diş plağı tükürükle beraber karışarak diş yüzeyine yapışır. Diş yüzeyinde sert ve pütürlü bir tabaka oluşur. Bu tabaka ise diş taşı olarak bilinen tartardır ve doktor müdahalesi olmadan geçmesi mümkün değildir.

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Ağız sağlığı ve ‘Şecere-i Muhammedî’ veya 'Misvak'

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Sağlıklı dişler için 32 kural ve ''misvak''

“Sünnete göre misvak kullanımı hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl olmalıdır?”

Ağız ve diş sağlığına ayrı bir önem veren Peygamber Efendimiz (asm), bunun misvak kullanmak sûretiyle yapılması hususunda da ısrarlı teşvik ve tavsiyelerde bulunmuştur.

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Ağız sağlığının önemi ve misvak?

İlim dilinde ‘Salvadora persika’ adı verilen, halk arasında ‘Erak Ağacı’ olarak bilinen ve Avrupalıların dilinde ‘Şecere-i Muhammedî’ olan ağaca İslâm literatüründe ise Misvak denir.

Misvak ile ilgili bazı hadisler... Misvak Nasıl Kullanılmalı?

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“Tıbb-ı Nebevî, beslenme ve hayat tarzıdır”

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