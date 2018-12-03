Diş tedavisi engel tanımıyor

Engelli çocukların ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubunda olduğunu söyleyen Pedodonti Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Aydın, “Engelli çocuklarda; ağız-diş yapısı, fiziksel engeller nedeniyle diş sağlığı problemleri görülmektedir. Erken dönemde alınacak koruyucu ağız ve diş sağlığı önlemleri, ileride karşılaşabilecek problemlerin engellenmesinde önem taşımaktadır” dedi.

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Pedodonti Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Engelli çocuklar ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubundadır. Bu bireylerde, beslenme ve çiğneme problemleri yaygındır” diyerek engelli çocukların diş tedavileri hakkında aileleri bilgilendirdi. Aydın, “Engelli çocuklarda; ağız-diş yapısı, fiziksel engeller, özel diyetler ve ilaçlar nedeniyle diş sağlığı problemleri görülmektedir. Fonksiyon bozukluğu nedeniyle, el becerisi gerektiren diş fırçalama gibi oral hijyen prosedürleri yeterli bir şekilde yapılamayabilir. Erken dönemde alınacak koruyucu ağız ve diş sağlığı önlemleri, ileride karşılaşabilecek bu tür problemlerin engellenmesinde önem taşımaktadır” diye konuştu.

Diş fırçalamaya teşvik edilmeli

“Sağlıklı çocuklarda olduğu gibi engelli çocuklarda da, dişler ağızda görünür görünmez, anne yada çocuğun bakıcısı her beslenmeden sonra dişleri nemli bir gazlı bez ile temizlemelidir. 2 yaşa doğru küçük, yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanılarak ve çocuğun eğitilmesi ile başlanmalıdır. Oral hijyen sağlanmasında ilk aşama hastanın eğitilmesidir. Bu hastalar, soyut kavramları güç kavrarlar. Bu nedenle diş temizlemenin neden gerekli olduğu somut olarak ve resimlerle gösterilerek hastalar diş fırçalamaya teşvik edilmelidir. Çocuğun ağzı günde bir kere tam anlamıyla, besin artığı kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Her öğünden sonra ağzın çalkalatılması da önerilmektedir. Ağız içerisinde diş plağı oluşumunu engellemek amacıyla karbonatlı su yada bazı gargaralar kullanılabilir. Piyasada diş temizleme mendilleri de mevcuttur.”

Diş çürüğünü engellemek mümkün

“Flor, diş çürüğünü önlemek amacıyla kullanılan önemli maddelerdendir. Engelli bireyler,diş hekimi tarafından yapılan florlu jel uygulamaları önerilmektedir. Dişlerin çiğneme yüzeylerinde bulunan oluklar, gıdaların burada birikmesine yol açmaktadır. Fırçalamanın düzenli olarak yapılmadığı bireylerde bu diş yüzeylerinin çürüme olasılığı daha fazladır. Diş çürüğü oluşmadan önce, bu riskli diş yüzeylerinin, diş hekimi tarafından, diş cilası yada diş ojesi olarak bilinen fissür örtücü dediğimiz materyal ile kapatılması çürük oluşumunu engellemektedir. Bu tedavi için daimi azı dişleri sürer sürmez mutlaka bir diş hekimine başvurulmalıdır.”

Sevecen ve sabırlı yaklaşım...

“Engelli çocukların, diş tedavilerinde öncelikle iletişimde sevecen ve sabırlı bir yaklaşım sergilenmelidir. Hastanın güvenini kazanmak önemlidir. İlk randevularda herhangi bir tedavi uygulanmadan hastaların klinik ortamına alıştırılması yararlı olabilir. Hastaya neler yapılacağı anlatılıp, endişe uyandıran dentalaletler tanıtılır ve daha sonra uygulamaya geçilir. Seansların kısa tutularak çalışılması ayrıca önemlidir. Bu hastaların diş tedavileri, fiziksel ya da zihinsel uyum yetersizliği nedeniyle, hem hasta hem de hekim yönüyle çeşitli zorluklar içermektedir.”

HABER: MUSA AYDIN