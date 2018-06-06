Diyabet Hastalarına Ramazan Rehberi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, oruç tutan diyabet hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Diyabetin kişiye özel tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu ve bu sebeple hastaya özel kararlar verilmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu; ‘Diyabet hastalarının 3 ana 2-3 ara öğün şeklinde beslenmesi gerekir. Oruç tutan bir diyabet hastasının uzun süreli açlığın ardından yediği yemeklerle vücuduna fazla miktarda şeker kaynağı girer. Bu da beraberinde kan şekeri düzeyinin normalin çok üzerine çıkmasına sebep olur. Tokluk kan şekerinin bu kadar yüksek olması kalp hastalıkları riskini de arttırır.’ açıklamasında bulundu.

Ramazan’ı rahat geçirmek istiyorsanız

• Hekiminiz ve diyetisyeninizin Ramazan ayına göre güncellediği beslenme programını uygulayın.

• İlâçlarınızın programını iftar ve sahurda alınacak şekilde hekiminizle birlikte yapın.

• İftar ve sahur arasında ‘az’ ama ‘sık’ yeme ilkesini uygulayın.

• Sahur ve iftarın yanı sıra, gece saat 10-11 arasında alınacak bir ara öğün ile gün içerisindeki öğün sayısını en az üçe çıkarın.

• Hamur işi ve şekerli yiyecekleri sınırlı olarak tüketin.

• Süt, peynir, yoğurt, yumurta, zeytin, sebze, kepekli ekmek veya ızgara tavuk gibi ‘proteinden zengin’ besinleri tercih edin.

• Mutlaka çorba, sebze ve zeytinyağlı yemekleri tüketin.

• Gün içerisinde aşırı acıkma sorununuz varsa kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi protein ağırlıklı besinleri tüketin.

• Tek seferde büyük porsiyonlar şeklinde beslenmek yerine, daha küçük ölçülü porsiyonları tercih edin.

• Uzun süre susuz kalınca, böbrek fonksiyonları bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Diyabet hastalığının en çok hasar verdiği organlardan birisi olan böbrekleri korumak için iftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su için.

• Birden fazla yemeği çok hızlı yemeyin. Çünkü gıda miktarının fazlalığına ve fazla hava yutulmasına bağlı olarak, mide ve onikiparmak barsağı fazla genişler ve kan şekeri hızla yükselir. Kan şekerini düşürmek için insülin hormonu seviyesi hızlı bir şekilde yükselir ve kan şekerini hızlı bir şekilde düşürür. Bu duruma bağlı olarak, yemeği takiben halsizlik, uyuma isteği, baş dönmesi, terleme gibi şikâyetler oluşabilir.

• İftarda aşırı şerbetli, yağlı, hamur işi tatlılar yerine, dondurma, sütlaç, güllaç, muhallebi gibi tatlıları tercih edin.

İstanbul - Musa Aydın

