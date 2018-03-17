“Diyabeti Tanı, Gözünü Koru” sosyal sorumluluk projesi ile diyabet hastaları ve hasta yakınlarının diyabete bağlı görme kayıpları konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Türk Oftalmoloji Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti ve Bayer, şeker hastalığına bağlı görme kaybının teşhis ve etkin yönetiminde yaşanan sorunlara dikkati çekmek amacıyla “Diyabeti tanı, gözünü koru” sosyal sorumluluk projesini başlattı. Projenin tanıtım toplantısına Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbî Retina Birimi Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Saatci, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, Türk Oftalmoloji Derneği Vitreoretinal Cerrahi Birimi Başkanı Prof. Dr. Tunç Ovalı ve Bayer Türkiye Özel Tedaviler Bölüm Direktörü Cevdet Cenk Çetin katıldı.

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, diyabet hastasının en büyük korkusunun kör olmak ve ayağının kesilmesi olduğunu belirterek, “Bu proje kapsamında 2 bin 600 kişiye ulaştık. Türkiye’de diyabet oranı dünya ortalamasından 2 kat, Avrupa ortalamasından da 3 kat fazla” dedi. Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova ise diyabetin, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik ve ilerleyen bir hastalık olduğunu belirterek, “Diyabet yaşam boyu süren bir hastalıktır, kan şekerinin sürekli olarak kontrol altında tutulmasını gerektirir” diye konuştu. Diğer konuşmacılar, diyabetin kontrol edilmediği takdirde kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı ve ayakta çeşitli sorunlara yol açabileceğine dikkati çekti.

NASIL KORUNURUM?

Erken safhada yakalanan diyabetik retinopati hastalarının tedavileri mümkündür.

l Buluğ çağı, gebelik, katarakt ameliyatı, insüline yeni geçiş gibi dönemlerde muayene sıklaştırılmalıdır.

l Diyabetin sıkı kontrolü, gerektiğinde insüline geçiş, kan lipid ve kolesterolünün ve diğer dahili problemlerin kontrol altına alınması, sigarayı bırakmak hastalığın ilerlemesini yavaşlatır, ancak durdurmaz.

l Bu sebeple kan şeker düzeyleri çok iyi kontrol edilse bile, retina muayeneleri ihmal edilmemelidir.

l Şeker hastalarında kan şekerinin hızlı değişiklikleri ile geçici görme bulanıklıkları da gelişebilir.

Diyabetli hayat

l Diyabet, henüz ortadan kalkmasını sağlayacak herhangi bir tedavi mevcut olmayan, bir kez ortaya çıktı mı hayat boyu süren bir hastalıktır.

l Bu tedavilerin etkili olabilmesi için hastaların kan şekerlerini kontrol altına alma çabasına etki olarak katılmaları gereklidir.

lEğer diyabetiniz varsa, bunun hayatınızın bir parçası olduğunu kabul edin ve gerekli tedbirler için doktorunuzdan, diyetisyeninizden ve diğer sağlık personelinden, arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan destek alın.

l Başarılı tedavinin sırrının diyabet ve istenmeyen sonuçlarına ilişkin bilgi dağarcığınızı arttırmak, diyabeti tanımak olduğunu unutmayın.



İstenmeyen sonuçları

Diyabet hastalığının yol açtığı yüksek kan şekeri düzeyleri bir dizi istenmeyen sonuçtan birine ya da birkaçına yol açabilir. Bunlar arasında körlük, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı, sinir liflerinin hasarı, kalp hastalığı ve uzuv kaybı görülebilir.

Riski neler arttırır?

Uzun zamandır diyabetiniz varsa. 20 yıl veya daha fazla zamandır diyabet ile yaşayan kişilerin üçte biri diyabetik retinopati riskiyle karşı karşıyadır. Kan şekeriniz kontrol altında değilse. Yüksek tansiyonunuz varsa. Kolestrol (kan yağları) düzeyleriniz yüksekse. Sigara içiyorsanız. Gebe iseniz.

Retinopati belirtileri neler?

Görme alanında kör noktalar/görüntünün oluşmadığı karanlık bölgeler. Görmede bulanıklık, görme keskinliğinin hem yakın hem de uzak görmede azalması. Renklerin soluklaşması. Görme alanında yer yer düz çizgilerin dalgalı ya da kırıkmış gibi görünmesi.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

sedatserdar55@gmail.com