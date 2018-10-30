Doğru gıdaları uygun miktarlarla tüketmeli

Beslenme ve Dİyet Uzmanı Abdurrahİm Özyurt ile kış ayında beslenme alışkanlıkları İle alâkalı bİr röportaj gerçekleştİrdİk. Özyurt kış ayları İçİn önemlİ tavsİyelerde bulundu.

Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber; nezle, grip, halsizlik, yorgunluk gibi hastalıklar kendisini göstermeye başlıyor. Bu mevsimde hastalıklardan korunmak için tavsiyeleriniz nelerdir?

Çevresel etkiler; stres, mevsimsel değişiklikler, düzensiz ve yetersiz beslenme gibi etkenlerle bağışıklık sistemi zayıflıyor, vücut hastalıklara açık hale gelebiliyor. Bağışıklık sistemi vücudun yabancı maddelere yani antijenlere karşı kendini koruma yöntemidir. Bağışıklık sisteminin zararlı maddelerin vücuda girmesini engelleyen dış ve iç bariyerleri vardır. Dış bariyer olarak deri, tırnak, kıl-kirpik, göz-ağız-burun mukozasını; iç bariyerler olarak mide ve bağırsakların immün bariyerlerini örnek olarak gösterebiliriz. Sağlıklı bir vücutta zararlı maddeler dış bariyer tarafından tutulur, içeri girmesine izin verilmez. Antijenler, yani bakteriler, dış bariyeri geçmeyi başarırsa bu sefer iç bariyerler tarafından kusma ve/veya ishal yoluyla dışarı atılması sağlanır. Bundan dolayı özellikle kış aylarında doğru gıdaları uygun miktarlarda tüketmek hastalık riskini en aza indirebildiği gibi bağışıklık sistemini kuvvetlendirip hastalıklara karşı savunma sistemini oluşturur.

Peki, bu dönemde daha çok ne çeşit gıdalar tüketilmeli? Bu gıdalar bize nasıl bir koruma sağlar?

Öncelikle belirtmek isterim ki, Dünya Sağlık Örgütü bu dönemde antioksidan özelliğe sahip olan A,C,E vitaminleri ve Selenyum, Çinko, Bakır gibi mineraller, omega3 ve omega6 yağ asitleri bakımından zengin besinleri tüketmeyi tavsiye ediyor. Ayrıca dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri de mevsiminde yetişen gıdaları tüketmeye özen göstermektir.

KIŞ AYLARINDA SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

Bunlar daha çok hangi sebze ve meyvelerdir?

Bu doğrultuda sizlere birkaç tavsiyem olacak: Turunçgiller, kivi, yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, kuşburnu gibi gıdalar, antioksidan bir vitamin olan, C vitamini açısından zengin besinlerdir bu dönemde alımları artırılmalıdır, aynı zamanda A ve B vitaminleri, lif, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, fosfor, folikasit ve bakır gibi mineraller de bulunuyor. Kurutulmuş kayısı, portakal, havuç, maydanoz, ıspanak gibi gıdalar bir diğer antioksidan olan A vitamini bakımından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler ise E vitamini açısından zengin kaynaklardır. Elma, ayva, nar ve muz yine kış aylarında tüketilmesi gereken meyveler arasındadır.

Saydığınız sebze ve meyvelerin faydaları nelerdir?

PORTAKAL

Kış aylarının vazgeçilmezi olmazsa olmazı diyebileceğimiz diğer bir harika meyvesi olan portakal oldukça zengin C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki toksinlerin atılımını sağlar. Sadece C vitamini bakımından değil aynı zamanda da B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor. Lifler, organik asitler ve şeker açısından da oldukça zengin olan portakal kış aylarının en çok tüketilen ve en bilinen meyveleri arasında gelmektedir.

Zengin C vitamini içeriği sayesinde kış mevsiminde görülen hastalıklara karşı vücuda direnç kazandırır. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların daha çabuk atlatılmasını sağlar. İçeriğinde bulunan B vitamini ve fosfor sinir sistemini güçlendirir, bedensel yorgunluğun giderilmesinde faydalıdır. Yüksek tansiyon ile kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

NAR

Kalp dostu olarak adlandırabileceğimiz nar içerdiği vitamin ve mineraller ile bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklardan korur. Antioksidan, anti-viral ve anti-tümör özelliklerine sahip olan bu meyve aynı zamanda içerdiği A, C, E vitaminleri ve folik asit ile gerçek bir vitamin kaynağıdır. Sindirim sistemindeki bütün bozuklukları düzeltir ve kanı temizlemesi yanında birçok hastalığa karşı şifadır.

KİVİ

Bİr adet kivi tüketimi günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar. C vitamini dışında A, B1, B2 vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir ve protein içerir. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına iyi gelir, kanser önleyici özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini düzenler. Bundan dolayı günde en az bir adet kivi tüketmeye çalışalım.

LAHANA

Özellikle diyet yapanların favori kış sebzesi olan lahana vücuttaki fazla ödemin ve toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Aynı zamanda A, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin kaynağıdır.

ISPANAK

Folik asit, demir, A, C vitaminleri yönünden zengin olan ıspanak grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu kalkan görevi üstleniyor. Özellikle çiğ tüketimi kabızlık problemlerinin önüne geçiyor diyebiliriz. Ayrıca ıspanağın protein miktarı diğer sebzelere göre biraz daha fazladır, buda doku yapımı ve onarımındaki güçlü etkisinin olduğunu bizlerle gösteriyor.

KARNABAHAR

Enfeksiyon önleyici ve anti bakteriyel özellikleri olan karnabahar, kronik idrar yolları enfeksiyonları için bilinen en iyi sebze. Vitamin ve mineraller bakımından da zengin bir besin. A, C, B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini içeriyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önlüyor ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

HAVUÇ

İçerdiği betakaroten A vitaminine dönüştüğünde gözlerin ışığı ayarlama fonksiyonunun yanında göz dostu diyebileceğimiz havuç aynı zamanda içerdiği C, E, B vitaminleri ile demir, bakır ve çinko bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır. Kış aylarında yemeklerinizin yanında salata ile beraber rahatlıkla tüketebileceğimiz gibi suyunu sıkarakda tüketebiliriz.

KURUTULMUŞ KAYISI

A, B ve C vitaminleri; potasyum, demir, magnezyum mineralleri açısından zengin bir meyvedir. İçeriğindeki lif ile sağlık üzerine olumlu etkisi vardır. Kurutulmuş kayısının soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara iyi gelmesinin yanında kabızlığa, kan yapımını arttırarak kansızlığa, sindirim sorunlarına, hazımsızlığa ve birçok hastalığa iyi gelir. Ayarında tüketildiği müddetçe kayısının herhangi bir zararı yoktur. Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu gibi kayısınında aşırı tüketilmesi sonucunda ishal yapıcı özelliği bulunmaktadır.

HABER: BİLAL SAİD PARLAKOĞLU