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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Doktordan hastalarına müzikli tedavi

23 Ocak 2017, Pazartesi 17:23
Yalova Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Devlet Hastanesince yürütülen evde bakım hizmeti kapsamında, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Levent Erhan, evlerinde ziyaret ettikleri hastalara ney ve ud çalıyor.

Çınarcık ilçesi Çalıca Kalıcı Konutları'nda 8 ay önce cam temizlerken dengesini kaybeden ve hastanedeki tedavisi tamamlanarak evine gönderilen 48 yaşındaki Ömür Bayındır'ın evine giden Erhan, hastanın gerekli kontrollerini yaptıktan sonra ney ve ud çaldı.

Erhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde bakım uygulaması kapsamında hastayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Herhangi bir sebepten yürüme fonksiyonları bozulmuş, omurilik ve beyin hasarları oluşmuş hastaların eski hayatlarına dönmesi için fizik tedavi ve egzersiz tedavilerinin yapılmasının gereken bir süreç olduğunu belirten Erhan, şöyle konuştu:

"Hastanede uzun süre yattıktan sonra hastalar belli bir sağlığa kavuşunca taburcu ediliyor. Bu tedavinin hastanın günlük aktivitelerini sağlayabilmesi için hastanemizin oluşturduğu yeni bir fikir bu. Fizik tedavi uzmanı evde hastayı muayene ediyor. Evinde muayene ediyor, ortamını inceliyor ve bir fizik tedavi kartı yazıyor. Fizik tedavi kartını sorumlu fizyoterapistlere veriyoruz. Onlar hastanemizin temin ettiği araçlarla gelip hastamızı diyelim ki başlangıcı 30 seans ise bunu yaptırıyorlar. O seanslar sonucu hastamızı tekrar muayene ediyoruz. Tedaviye ihtiyacı varsa uzatabiliyoruz. Yani bu hastamızın hastaneye gitmesindeki zorluklardan ötürü hastanın evinde tedavi olmasını gerektiren bir fikir."

Hastanın kendi ev ortamında tedavi olmasının bir sürü avantajı olduğuna da dikkati çeken Erhan, "Hasta bildiği tuvaleti kullanıyor, aile çevresiyle aynı evde yaşıyor. Bu şöyle bir avantaj daha getiriyor, gerçekten durumu çok ciddi ve hastanede çok durması gereken hastalara da yer açıyor." dedi.

Hastalara evlerinde ney ve ud da çaldığını dile getiren Erhan, müziğin hastalar üzerinde olumlu etki yaptığının bilindiğini söyledi.

Müziğin tedaviye yardımcı unsur olduğunu vurgulayan Erhan, şunları kaydetti:

"Müzikoterapi diye de bir şey var. Müzikle yüzyıllardır tedavi yapılan bir sistem. Ney sesinin verdiği bir huzur bir dinginliğe hepimizin ihtiyacı var. Hasta ziyaretlerimizde biz de gelmişken zamanımız varsa ve ortam da uygunsa ney ve ud çalıyoruz. O benim tesadüfen neyzen olmamdan kaynaklanan bir özellik. Başhekimimiz benden rica ettiğinde ben gönüllü oldum. Pek çok hastanede İstanbul'da, Avrupa'da ve Amerika'da yoğun bakımlarda müzik dinletiliyor. Böyle bir hizmeti neden sadece özel hastaneler versin, biz de verebiliriz pekala diye düşündük. Sadece ney taksimiyle tedavi etmiyoruz tabi ki. Burada ney çorbanın tuzu oluyor."

Cam silerken 3. kattan düştüğünü anlatan Bayındır, "Ben maalesef cam silerken düşmüşüm. Hiç hatırlamıyorum. 4,5 ay yoğun bakımda kalmışım. 8 ay oldu hastanedeydim. Başıma dikiş atılmış. Omurga da kırık, 6 platin takıldı.Tüm doktorlardan Allah razı olsun. Çok ilgilendiler. Fizik tedavi de gördüm. Ben ney sesine zaten bayılıyorum. Daha güzel olur. Dinlendirir." diye konuştu.

AA

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