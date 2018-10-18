Doktorların elinden sülük tedavisi

Yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılan sülükler, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının kontrolünde hekimlerce hastalara uygulanıyor.

'Herkeste olduğu gibi ben de hacamata mesafeliydim'

Sülük alırken dikkat

Dr. Kalaycı'dan 'hacamat' ve 'sülük' uyarısı

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde tıbbî sülükle hastaları tedavi etmek için klinik açtı. Klinikte, laboratuvar ortamında yetiştirilen tıbbî sülükler hekimler tarafından iltihaplı ve kireçli romatizma, varis gibi birçok hastalığın tedavisine yardımcı bir metot olarak hastalara uygulanıyor.

Hastalarda erken iyileşme sağlanıyor

Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, Salıpazarı Devlet Hastanesi’ndeki klinikte 2 doktor tarafından tıbbî sülük tedavisi yapıldığını vurguladı. Kliniğin hastalar tarafından olumlu karşılandığına işaret eden Oruç, “Sülük tedavisi sırasında sülüklerin özellikle çıkardığı enzimler ile hasta tedavi oluyor. Hastalarımızın iyileşmesi noktasında geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini alması konusunu destekliyoruz ve bunun için yeni klinikler açmayı planlıyoruz.”

Sülükler insan vücudunda ilaç etkisi veriyor

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında özel eğitim alan ve klinikte görevlendirilen uzman aile hekimi Saadettin Bayçelebi, yaptığı açıklamada, sülük tedavisinin Orta Çağ’dan beri kullanıldığını söyledi. Bayçelebi, şunları belirtti: “Sülükler kan emerken aynı zamanda dokuya, içinde birçok biyoaktif maddenin bulunduğu bir salgıyı enjekte ediyor. Bu biyoaktif maddeler, analjezik, antikoagulan, anti‐inflamatuar, miyorelaksan, immun modülatör, vasküler sirkülasyon düzenleyici ve hipoksi giderici gibi insan vücudunda adeta ilâç benzeri farklı etkiler oluşturmaktadır.” Halk arasında hacamat olarak bilinen kupa tedavisini de yaptıklarını anlatan Bayçelebi, hastalardan olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.